Жесткие боевые столкновения: Зеленский назвал самые 'горячие' участки фронта

Только за сутки на фронте произошло более сотни боевых столкновений, подчеркнул президент.

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Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, ОПУ

Украина готовит дальнейшую работу с ключевыми партнерами по конкретной оборонной поддержке, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Будут новые оборонные пакеты. Я благодарен всем друзьям Украины в мире, кто понимает, что поле боя не может просто подождать и что спасение жизней не может быть отложено, и всем, кто пытается ускорить решения, которые нужны - нужны именно сейчас", - сказал он в ходе видеообращения.

видео дня

Президент отметил, что только за одни прошедшие сутки на фронте произошло более сотни боевых столкновений - интенсивных боев.

"Наиболее жестко - в Авдеевке, Марьинское направление - Красногоровка, Лиманское направление, Северское направление, Купянское направление наше, Херсонское направление - в Крынках", - сообщил он.

Президент считает, что стойкость Украины сейчас критически важна, а у России не должно быть иллюзий, будто ей что-то удастся.

"Благодарю каждого нашего воина, всех в Украине, кто сражается сейчас, кто работает сейчас, кто помогает, чтобы наш народ, наше государство могли выиграть этот год", - сказал президент Украины.

"Сегодня Украина вспоминает защитников Донецкого аэропорта - одной из тех битв, которые определили нашу современную историю. Украинцы сильнее, чем любые обстоятельства. Мы все должны осознавать эту свою силу. И мы должны победить в этой войне. Ради своего народа, ради своего государства, ради того, чтобы российское зло навсегда запомнило, что никогда и ничего оно больше не получит", - убежден президент.

Война в Украине

Ранее сообщалось о том, что ВСУ захватили позиции РФ под Авдеевкой. Удачными действиями отличилась президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого.

Напомним, в Институте изучения войны раскрыли, что российские войска в сложных погодных условиях усиливают наступления - хотят прорваться вперед и получить новые позиции до президентских выборов в России.

Помимо прочего, российская оккупационная армия усилила артиллерийские обстрелы, пытаясь разрушить цепи снабжения ВСУ. Ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман рассказал об усилении наступления российских оккупантов на Авдеевском направлении, для ВСУ существует угроза.

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