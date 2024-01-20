Жесткие боевые столкновения: Зеленский назвал самые 'горячие' участки фронта

Украина готовит дальнейшую работу с ключевыми партнерами по конкретной оборонной поддержке, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Будут новые оборонные пакеты. Я благодарен всем друзьям Украины в мире, кто понимает, что поле боя не может просто подождать и что спасение жизней не может быть отложено, и всем, кто пытается ускорить решения, которые нужны - нужны именно сейчас", - сказал он в ходе видеообращения.
Президент отметил, что только за одни прошедшие сутки на фронте произошло более сотни боевых столкновений - интенсивных боев.
"Наиболее жестко - в Авдеевке, Марьинское направление - Красногоровка, Лиманское направление, Северское направление, Купянское направление наше, Херсонское направление - в Крынках", - сообщил он.
Президент считает, что стойкость Украины сейчас критически важна, а у России не должно быть иллюзий, будто ей что-то удастся.
"Благодарю каждого нашего воина, всех в Украине, кто сражается сейчас, кто работает сейчас, кто помогает, чтобы наш народ, наше государство могли выиграть этот год", - сказал президент Украины.
"Сегодня Украина вспоминает защитников Донецкого аэропорта - одной из тех битв, которые определили нашу современную историю. Украинцы сильнее, чем любые обстоятельства. Мы все должны осознавать эту свою силу. И мы должны победить в этой войне. Ради своего народа, ради своего государства, ради того, чтобы российское зло навсегда запомнило, что никогда и ничего оно больше не получит", - убежден президент.
Война в Украине
Ранее сообщалось о том, что ВСУ захватили позиции РФ под Авдеевкой. Удачными действиями отличилась президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого.
Напомним, в Институте изучения войны раскрыли, что российские войска в сложных погодных условиях усиливают наступления - хотят прорваться вперед и получить новые позиции до президентских выборов в России.
Помимо прочего, российская оккупационная армия усилила артиллерийские обстрелы, пытаясь разрушить цепи снабжения ВСУ. Ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман рассказал об усилении наступления российских оккупантов на Авдеевском направлении, для ВСУ существует угроза.
Другие новости:
- Германии придется вести оборонительную войну против РФ - Брейер раскрыл вероятную опасность
- Путин может победить: военный рассказал, от чего зависит итог войны
- В ВСУ озвучили запасы ракет и дронов в России: Украине стоит готовиться к смешанным атакам