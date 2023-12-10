Оккупанты усиливают наступления на ВСУ в самую сложную погоду: в ISW раскрыли цель

Командование РФ стремилось вызвать кульминацию контрнаступления ВСУ или убедиться, что украинские силы не смогут восстановить его в начале этой зимы.

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Оккупанты активизировали наступление / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

В Институте изучения войны раскрыли, что российские войска в сложных погодных условиях усиливают наступления-хотят прорваться вперед и получить новые позиции до президентских выборов в России.

В ISW сообщили, что оккупанты, вероятно, начали наступательные операции на многих участках фронта в период самых сложных погодных условий осенне-зимнего сезона, пытаясь перехватить и удержать инициативу до президентских выборов в России, которые состоятся в марте 2024 года.

Как неоднократно отмечали украинские военные, российские оккупанты ведут наступательные действия вдоль большей части линии фронта в Украине, в частности вдоль границы Харьковской и Луганской областей, вблизи Бахмута и в направлении Авдеевки, а также осуществляют непрерывные наземные атаки на Западе Запорожской области.

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Нынешние темпы боевых действий на всей линии фронта в Украине в целом соответствуют оценке ISW, согласно которой российские войска пытаются вернуть себе инициативу на поле боевых действий как минимум с середины ноября 2023 года.

Однако, известно, что украинские войска удерживают инициативу в ключевых районах юга Украины. Об этом свидетельствуют постоянные украинские контратаки на Западе Запорожской области и устойчивое, большее, чем обычно, украинское присутствие на восточном берегу Херсонской области.

Аналитики предполагают, что российское командование стремилось вызвать кульминацию украинского контрнаступления или убедиться, что украинские силы не смогут восстановить его в начале этой зимы. Однако хронология событий свидетельствует о том, что Киев решил значительно сократить свои контрнаступательные операции по собственной инициативе еще до начала российских наступательных операций.

"Остается непонятным, создадут ли нынешние российские наступательные операции условия для того, чтобы российские войска смогли достичь оперативно значимых успехов в ближайшем будущем", - отметил в Институте изучения войны.

В то же время, согласно аналитике, российские войска не накапливают незадействованные резервы для подготовки к более масштабным зимним операциям.

Украинские силы, напротив, похоже, используют этот период сложных погодных условий и продолжающихся российских наступательных операций для создания и укрепления оборонительных позиций на тех участках фронта, где они не ведут контрнаступательных операций, сохраняя таким образом живую силу и ресурсы для будущих наступлений.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что оккупанты России вошли в Авдеевку. Российские войска пробрались в Авдеевку с нового направления и захватили часть дачного поселка, считает военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке.

Оккупанты продвинулись возле Авдеевки и Бахмута. Российские военные блогеры утверждали, что российские войска также атаковали вблизи Новокалинового и Авдеевского коксохимического завода.

Под Бахмутом ВСУ прорвались и захватили позиции оккупантов. ВСУ совершили контратаку вблизи Богдановки и захватили две позиции, которые ранее удерживали части российского 331-го воздушно-десантного полка ВДВ РФ.

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