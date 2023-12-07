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На войну идут тысячами: в Минобороны рассказали о количестве новых военных

Елизавета Бельмас
7 декабря 2023, 21:36обновлено 7 декабря, 23:01
Заявок на военные вакансии стало втрое больше. В Министерстве обороны рассказали о промежуточных результатах рекрутинга.
В Минобороне рассказали о количестве новых военных
В Минобороне рассказали о количестве новых военных / коллаж: Гларвед, фото: Минобороны ФБ

Количество людей, которые откликнулись на военные вакансии , возросло до 6,5 тысяч человек. В то время как с июля 2022 года до начала рекрутинговой компании таких было всего 45 тысяч. Об этом сообщили в Минобороны.

Согласно информации министерства, с того момента, как было подписано соглашение о сотрудничестве с рекрутинговой площадкой 10 ноября, там разместили уже более 320 военных ваканчий от самых различных подразделений.

В ведомстве добавили, что после того, как был подписан договор, количество откликов на военные вакансии выросло в три раза.

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Помимо прочего, в Минобороны напомнили, что в Украине есть возможность заключить контракт до завершения особого периода. Такая возможность дает командирам размещать конуретные вакансии в свои подразделения и самостоятельно отбирать кандидатов. В то же время граждане могут выбирать желаемую должность для несения службы в желаемом подразделении.

"Таким образом возможно больше контролировать свое будущее в армии и попасть на должность в соответствии с собственной профессией и опытом в подчинение подразделения, к которому есть доверие и приверженность", — отметила заместитель Министра обороны Наталья Калмыкова.

Рекрутинг в армию

Напомним, министерство обороны Украины начало проект по рекрутингу в ВСУ. Соответствующий договор подписали заместитель министра обороны Наталья Калмыкова и председатель организации Lobby X Владислав Грезев.

Это первый проект, направленный на привлечение мотивированных людей в службу в Вооруженных силах Украины. Наталья Калмыкова отмечает, что украинцы привыкли к тому, что в ВСУ сейчас есть призыв и кадровые офицеры. Основная задача рекрутинга состоит в том, что расширить возможность для человека посмотреть ‒ какие вакансии, какие умения, знания и навыки человека могут пригодиться в ВСУ.

Также, в Украине готовят законопроект, который должен поменять порядок вручения повесток.Теперь их хотят вручать не только лично и под расписку, а по электронной почте и заказным письмом.

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война в Украине
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