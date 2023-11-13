Минобороны Украины начало рекрутинг в ВСУ

Калмыкова подчеркнула, что это позволит людям более эффективно применять свой гражданский опыт в армии.

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Минобороны начало проект рекрутинга в ВСУ / коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты

Министерство обороны Украины начинает проект по рекрутингу в ВСУ. Соответствующий договор подписали заместитель министра обороны Наталья Калмыкова и председатель организации Lobby X Владислав Грезев.

"Рекрутеры будут выполнять работу в интересах армии бесплатно", - сообщает пресс-служба Министерства.

Калмыкова подчеркнула, что это позволит людям более эффективно применять свой гражданский опыт в армии.

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"Проект позволит человеку выбрать конкретное подразделение на определенной должности, где его/ее гражданский опыт будет наиболее полезным. В ближайшее время в рамках проекта мы планируем подписать следующие соглашения с рекрутинговыми компаниями", - отметила Калмыкова.

В свою очередь Грезев отметил, что компания Lobby X имеет большой опыт в поиске кадров для Вооруженных сил Украины.

"Армии нужны люди разных профессий-от гранатометчиков и минометчиков до программистов и поваров. Сотрудничество с Министерством обороны позволит масштабировать ту работу, которую мы проводили", - отметил он.

Минобороны также ведет переговоры с рядом других участников рынка трудоустройства.

Напомним, что Умеров на 5 лет утвердил Концепцию военной политики. Документ определяет стратегическое видение развития военной кадровой политики в сфере обороны, как во время действия военного положения, так и в мирное время.

В Минобороны рассказали о смарт-мобилизации. По словам профильного заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко, пока смарт-мобилизация разрабатывается как пилотный проект.

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