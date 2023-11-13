Путин может одержать победу в войне из-за дискуссий в США и колебаний Европы - МИД Литвы

Любые прекращения огня, любые переговоры - это путь ко Дню Победы в Москве, заявил Ландсбергис.

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Глава МИД Литвы отреагировал на войну в Украине / коллаж: Главред, фото: Википедия, командование Объединенных Сил ВСУ

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что из-за колебаний западных союзников в дальнейшей поддержке Украины Кремль снова может поверить в свою победу в войне.

"Сейчас ситуация выглядит так, что Путин готовится сдувать пыль со своих планов на День Победы, которые он отложил на полку на некоторое время, но увидев дискуссии в Вашингтоне, неспособность Европы двигаться дальше в вопросе военной поддержки Украины и растущее давление на украинские силы на фронте, он, думаю, сейчас может радостно начать планировать снова. Думаю, Европа была способна давить так, чтобы Единственный день Победы в этой войне мог быть в Киеве и праздновали украинцы. Но теперь, похоже, ситуация снова неопределенная. Мы уже демонстрировали способность принимать очень важные решения. Европа уже демонстрировала лидерство. Сейчас время, чтобы мы снова сделали это", - заявил глава МИД, передает Европейская правда.

Литовского министра спросили, не пора ли Украине начать думать о переговорах, учитывая все текущие обстоятельства.

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"Любые прекращения огня, любые переговоры - это путь ко Дню Победы в Москве. Путин очень активно над этим работал. И такой день может наступить. День, когда украинцы не смогут дальше воевать, потому что мы не можем предоставить им оружие... здесь нельзя "сойтись посередине"... Если дойдет до прекращения огня и мы попробуем это провернуть с аргументами, что мы защитили Киев, другие украинские территории - будет четко понятно, что это победа Путина", - ответил отрицательно Ландсбергис.

Напомним, что Литва передала ВСУ пусковые установки ЗРК NASAMS. Минобороны Литвы специально передало украинской армии две пусковые установки от зенитно-ракетного комплекса NASAMS.

В Литве вступились за Украину и жестко наехали на Орбана. Экс-глава МИД Литвы раскритиковал антиукраинские высказывания Орбана относительно Украины и ее возможности вступления в Европейский Союз.

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