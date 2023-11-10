"Сейчас на месте": Литва передала ВСУ пусковые установки ЗРК NASAMS

Минобороны Литвы специально передало украинской армии две пусковые установки от зенитно-ракетного комплекса NASAMS.

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Литва передала Украине две установки NASAMS и оборудование к ним / коллаж Главред, фото Минобороны Литвы, ua.depositphotos.com

Власти Литвы передали ВСУ две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса модели NASAMS, а также оборудование для их работы и автомобили для персонала. Об этом сообщило Министерство обороны Литвы на своей странице в сервисе X (Twitter).

В ведомстве отметили, что пусковые установки уже на месте и опубликовали соответствующее фото.

"Еще одна доставка из Литвы досталась украинской земле. Пусковые установки NASAMS сейчас на месте", – говорят литовские офицеры.

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В Минобороны добавили, что литовская армия передала Украине также оборудование, необходимое для работы этих пусковых установок.

Кроме того, для персонала NASAMS литовцы передали автомобили повышенной проходимости.

В оборонном ведомстве Литвы также отметили, что часть дополнительного оборудования NASAMS была получена от Норвегии.

ЗРК NASAMS ЗРК NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-air Missile System) - это передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого-среднего радиуса действия. Основная тактическая единица ЗРК NASAMS — батарея. В её состав входят три огневых взвода. Состоит из 12 ПУ по 6 ЗУР, 3 РЛС + оптоэлектронный комплекс наведения NTAS. Дальность поражения, в зависимости от использованных ракет, может составлять от 20 до 180 км. Дальность поражения авиационных версий ракет: AIM-120A/B: 55-75

AIM-120C-5: 105

AIM-120C-7: 120

AIM-120D: 180 Высота поражения: до 21 км. Вероятность поражения цели одной ракетой: 0,85 Скорость поражаемой цели максимальная, м/с: 1000. Общая стоимость ракетной установки NASAMS составляет около 64 миллионов долларов.

Ситуация с ПВО Украины

Ранее президент Зеленский попросил партнеров дать Украине в аренду системы ПВО на зиму. Украина не имеет достаточно средств противовоздушной обороны, поэтому Россия в основном контролирует небо над нашей территорией, заявил Зеленский.

Напомним, ранее в Воздушных силах раскрыли критическую ситуацию с ПВО в Украине. Силы обороны Украины должны готовиться к атакам РФ по критической инфраструктуре и по стратегическим объектам, подчеркнул Юрий Игнат.

Как сообщалось ранее, Зеленский сообщил об усилении ПВО. Президент отметил, что в новом пакете помощи от Нидерландов самым главным является усиление нашей ПВО ракетами для Patriot.

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