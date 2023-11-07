'Война в Украине может перейти в позиционную': военный рассказал об угрозах

Если мы будем идти на поводу у России, и у нас будет только позиционная война, пояснил военнослужащий.

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Касьянов рассказал о позиционной войне / коллаж: Главред, фото: Донецкая отдельная бригада Сил ТРО, командование Объединенных Сил ВСУ

В интервью Главреду военнослужащий ВСУ, блогер Юрий Касьянов прокомментировал слова Валерия Залужного о том, что нынешняя война переходит в состояние позиционной. Касьянов рассказал, чем это грозит Украине, и как долго такая война может продолжаться.

"Если мы будем идти на поводу у России, и у нас будет только позиционная война, то мы ее в конце концов проиграем, потому что у России гораздо больше ресурсов для ведения такой войны. Это не значит, что мы должны куда - то немедленно наступать - мы должны вести войну нестандартно, поскольку мы не можем выиграть силовым путем, идя "стенка на стенку", - заявил эксперт.

Он добавил, что так не получится, потому что у противника стенка покрепче, а за ней еще много всякого рода ресурсов. Позиционная война нам навязана, и это стало следствием наших ошибок (что признал и сам Залужный).

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"Поэтому мы вынуждены переходить в оборону - мы уже в ней сдерживаем натиск противника на Купянском, Авдеевском направлениях. Одержав победу одержав победу в этой позиционной войне, но если мы будем так же, ничего не меняя, пытаться победить противника, то мы не победим. Это однозначно должны быть другие нестандартные ресурсы, другие способы ведения войны, и, наконец, другая тактика. Потому что контрбатарейная борьба, средства РЭБ хоть и продолжат наше существование, но не обеспечат нам победу", - пояснил Касьянов.

Напомним, что военный объяснил, что поможет выиграть войну. Глобальное преимущество Украине могут дать дроны дальнего радиуса действия типа "шахедов". ВСУ нужны тысячи таких беспилотников.

Подоляк рассказал, как Россия хочет "заморозить" войну в Украине. Он обратил внимание на то, что периодически кто-то из российских официальных лиц выходит, чтобы заявить: "Россию не одержать победы на поле боя".

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