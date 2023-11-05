Украине необходимо свое производство оружия, иначе войну придется вести вилами и топорами, считает Юрий Касьянов.

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Украина рискует проиграть войну, нужно своё производство оружия - Касьянов / Главред

Война в Украине переходит в позиционную и может стать изнурительной для украинских войск. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный изданию The Economist. По его мнению, в нынешней войне не стоит ожидать быстрого прорыва, поскольку для этого Украине необходимо усилить свою авиацию, средства контрбатарейной борьбы, расширить мобилизацию, а также достичь технологического прорыва.

В интервью Главреду военнослужащий ВСУ, блогер Юрий Касьянов рассказал, с какой целью была опубликована статья, почему помощь Украине могут уменьшить, и что может стать причиной проигрыша Украины в войне.

Учитывая, что статьи Зеленского и Залужного вышли одна за другой в западной прессе, можно ли это как-то объяснить – какой может быть цель появления этих статей, и на кого, в первую очередь, они рассчитаны?

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Как военнослужащий я не имею права обсуждать многие политические вопросы или решения командования. То, что статьи вышли одна за другой, в какой-то степени совпадение, которое можно объяснить кризисной ситуацией и тем, что общество хочет знать ответы на многие вопросы. Например, о том, почему наше наступление вышло, мягко говоря, не очень удачным, куда дальше двигаться, какой будет поддержка партнёров, и как нам, в конце концов, выиграть эту войну. Некоторые, как вы знаете, уже заявляют о том, что войну надо не выигрывать, а идти на мирные переговоры. Естественно, в такой ситуации главком поступил совершенно правильно, дав свое объяснение ситуации и признав определенные заблуждения, которые были у нашего командования и, в том числе, у наших партнеров, которые давали нам ошибочные советы, идеи и предложения.

На мой взгляд, статья Залужного немного запоздалый, но не менее болезненный ответ обществу.

Когда Черчилль в начале Второй мировой войны стал премьером в Англии, он сказал, что не обещает ничего, кроме крови, пота и слез. По сути Залужный сказал то же, но другими словами, и это идет в некий диссонанс с тем, что говорят наши топ-политики. Но нам надо многое переосмыслить для того, чтобы принимать правильные решения, грамотно выстраивать свою стратегию и, безусловно, выиграть войну, а не просто как-то ее завершить или пойти на переговоры. Возможно, война закончится какими-то переговорами, но я думаю, что это должны быть переговоры о капитуляции нашего противника в том или ином виде, когда мы полностью выполним свои цели по защите страны и обеспечению ее безопасности.

Залужный перечислил 5 пунктов, необходимых Украине для победы в войне: преимущество в воздухе благодаря авиации, усовершенствованные средства радиоэлектронной борьбы, расширенные возможности контрбатарейной борьбы, современные технологии для разминирования и наращивание резервов. С чем из этого списка действительно готов помочь Запад, и что зависит от Украины?

Я считаю, что нам надо быть максимально независимыми от наших союзников в этом вопросе. Поможет нам Запад или нет – это вопрос очень заполитизированный, потому что многие на Западе (в первую очередь – избиратели, а уже потом политики) весьма далеки от наших проблем. Они все еще живут в неком розовом мире, где нет войны, озабочены какими-то мелкими экономическими вопросами – безработицей, пособиями, ценами на топливо, не понимая, что эта война – это, фактически, начало Третьей мировой войны. В Украине присутствует внутриполитический кризис и кризис управленческих решений, но есть и глобальный мировой кризис, связанный с накоплением всякого рода проблем, которые не были решены. После Второй мировой войны стремительно увеличилось население планеты, растет давление части исламизированных стран, которые очень далеки от западной цивилизации. Мы видим это на примере Израиля – очередная война, и еще более жестокая в сравнении с теми войнами, которые вел Израиль до этого.

Кроме того, сегодня значительно возрос риск ядерной войны, потому что даже такие страны как Северная Корея уже напрямую угрожают применением ядерного оружия, не говоря уже о нашем противнике, который угрожает этим постоянно. И это очень серьезная проблема. Даже в годы Холодной войны два больших блока постоянно бряцали оружием, но таких прямых угроз, как сейчас, не было. Китай стал сильным, и тоже хочет кусок мирового пирога.

Идёт передел мира – экономического, военного и культурного влияния в нем. Человечество постоянно переживает кризисы – многим из нас посчастливилось жить в условиях, когда этих кризисов не было (особенно после развала Союза, когда многие думали, что войны уже не будет). Но все это – ерунда, и понятно, что в этой ситуации нам, в первую очередь, надо рассчитывать на собственные силы. Придет к власти в США Трамп и изоляционисты, и помощь нам из реки превратится в слабый ручеек. Но это не значит, что мы должны поднимать лапки кверху и перестать бороться за свою свободу и независимость.

И это – самый важный посыл в статье Залужного. Потому что до сих пор мы слышали о том, как много делают наши политики и эксперты на пути привлечения всевозможных видов вооружений, боеприпасов в Украины. Это, безусловно, важно, но пока у нас не будет собственного производства боеприпасов, всевозможной военной техники (а мы можем это делать, но почему-то вместо этого перекладываем брусчатку и строим новые дороги), толку не будет. Ведь наш противник отгрызает у нас 200 метров под Авдеевкой и сразу же строит там защищенные бетонные капониры. И пока мы не начнем делать так же, и все силы вкладывать войну (не только воевать на "экономическом фронте" и тратить деньги в кафе), вплоть до введения карточной системы, как это было в Великобритании в годы Второй мировой войны, мы не одержим такой желанной для всех победы.

Главнокомандующий, перечисляя необходимые для победы составляющие, говорил как военный. Но это не значит, что обеспечением победы должны заниматься только военные – к этому должно стремиться все общество. Должны работать военные производства, которые обеспечивают контрбатарейную борьбу, производят снаряды и пушки для нее, дроны, которые нам необходимы на фронте. Украина совершенно не переведена на военные рельсы – существует только комендантский час, и то не все его соблюдают. Общество не мобилизовано для победы. И с таким подходом мы сильно рискуем если не проиграть войну, то по крайней мере не выиграть ее. Проиграть мы ни в коем случае не можем, потому что активная часть общества будет биться до последнего, и любой квадратный километр нашей территории будет обходиться противнику очень дорого. Но и выиграть при этом мы тоже не сможем, в то время как всякие арестовичи будут предлагать переговоры с врагом, который, как волк, хочет нас сожрать.

Также Залужный сказал, что Украине для победы нужно "технологическое чудо". Можно ли этого достичь самостоятельно, и что это может быть – в чем у нас наибольшая потребность, которая может повлиять на исход войны?

Нам вообще не помешало бы чудо в любом виде. Например, чудо в виде смерти Путина (хотя я не думаю, что на этом война закончится, но мы были бы и этому рады). Что касается технологического чуда, о котором говорил Залужный, он имел в виду вещи, которые меняют под войны и позволяют одной из сторон обрести желаемое преимущество. Особенно в условиях, когда другая сторона имеет подавляющее преимущество в людских, экономических ресурсах. Воевать с Россией у которой значительно больше людских ресурсов и запасов военной техники, там военной техники движения техники по лекалам Первой мировой войны очень сложно. Особенно не имея хотя бы паритета в авиации, не говоря уже о преимуществе.

Поэтому нам нужно какое-то технологическое чудо. В годы Первой мировой войны таким чудом стали танки. Не многие знают, но отцом британских танков был Уинстон Черчилль, который в своем адмиралтействе создал конструкторское бюро, которое занималось конструированием танков. Эти танки впоследствии обеспечили преимущество не только британской армии, но и армии союзников в войне с Германией. В годы Второй мировой войны таким технологическим преимуществом, прежде всего, была авиация. Потом появились локаторы, которые позволили Великобритании отбивать масированные воздушные атаки гитлеровской Германии. Сейчас такое преимущество, пожалуй, могут обеспечить дроны. На поле боя FPV-дроны, которые приносят пользу и нам, и противнику – это уже оружие, и здесь мы можем достичь преимущества только их количеством.

Глобальное преимущество нам могут дать дроны дальнего радиуса действия типа "шахедов" – нам нужны тысячи таких дронов, чтобы разгромить российскую инфраструктуру, заводы, которые производят вооружение и те же дроны.

Империя чувствует себя вольготно, размещая где-нибудь под Казанью заводы в перепрофилированных торговых центрах и производя там десятки, сотни "Ланцетов" в сутки. И когда эти дроны поступают на фронт, бороться с ними очень сложно, потому их надо уничтожать в месте производства.

Отдельно Залужный коснулся вопроса мобилизации. Если говорить об усилении мобилизации, то как должен выглядеть этот процесс?

Нормальный человек в здравом уме не будет хотеть идти на войну умирать. На войне командование отдает приказы, которые так или иначе приводят к гибели или увечьям людей. Но, во-первых, у нас очень мало командиров, которым доверяют их подчиненные. Которые понимают: если дается приказ идти на штурм, его надо выполнить, потому что командир принял единственно правильное решение, а не просто устраивает "мясные штурмы" ради того, чтобы заработать для себя очередной орден.

Во-вторых, во время войны действительно нужна всеобщая мобилизация, но не по принципу: "Кого поймал, того и отправил на войну". У нас сейчас огромное количество людей уклоняется от исполнения своего гражданского долга, службы в армии, на улице хватают кого попало и буквально насильно отправляют на фронт без слишком тщательной подготовки.

И это надо исправлять. Во-первых, подготовка людей должна быть более тщательной и более длительной, потому что подготовить нормального бойца невозможно. Во-вторых, должны быть грамотные командиры. И мобилизация должна быть для всех – буквально все должны пройти через военкомат и там должны отобрать тех, кто сегодня необходимо для тех или иных военных операций, для пополнения войска. Те, которые более нужны в тылу и работать на оборонных предприятиях, наоборот, должны получить бронь, потому что если у нас не будет оружия, то сколько людей мы бы не набрали людей в армию, это нам никак не поможет.

Главнокомандующий по сути открыто признал, что целью России является затягивание войны. С учетом того, как сейчас, допустим, в Штатах принимается закон о помощи Украине, может ли Запад пересмотреть условия поддержки Украины?

Безусловно, есть риск уменьшения помощи Украине – она уже, насколько нам известно, стала меньше, чем была ранее. Задача империи – затянуть войну до такого момента, когда коллективный Запад устанет в Украине помогать, вдруг изменится мировая конъюнктура или политика Соединенных Штатов и ЕС в отношении Украины. И в этом Путин наверное, учится у китайцев, которые тоже долго ждут.

При этом Китай может начать войну с США за Тайвань. Если такая война начнется, то помощь Украине будет резко уменьшена, потому что Соединенные Штаты будут вынуждены направлять все свои силы на победу в войне. Потому я и говорю о том, что нам надо самим решать свои вопросы, а не ходить по миру с протянутой рукой. Нам помогают – замечательно, но нужно бросать все силы на создание антипутинской коалиции, чтобы помощь Украине не уменьшалась, а росла. Но если при этом мы не будем заниматься развитием своего военного производства, мобилизационных ресурсов (а это не просто мобилизовать людей, но и обучить, подготовить и поставить туда, где они будут наиболее эффективны), то это будет очень плохо для Украины.

Какие в таком случае могут быть последствия, если этого не будет сделано?

Мы будем проигрывать войну. У нас война не на жизнь, а на смерть, и нет никаких других последствий, кроме проигрыша. Если завтра прекратится западная помощь, и у нас не будет своих боеприпасов, пушек, патронов, ружей, пулеметов, то чем мы будем воевать? Об этом надо было думать ещё в 2014 году или хотя бы в прошлом году, но мало кто об этом думает и сегодня. Все на что-то надеятся, но многие наши правители просто бегут за рубеж, а нам тут придется тут воевать с топорами и вилами. Нам-то бежать некуда.

Залужный говорил о том, что нынешняя война переходит в состояние позиционной. Чем это нам грозит, и как долго такая война может продолжаться?

Если мы будем идти на поводу у России, и у нас будет только позиционная война, то мы ее в конце концов проиграем, потому что у России гораздо больше ресурсов для ведения такой войны. Это не значит, что мы должны куда-то немедленно наступать – мы должны вести войну нестандартно, поскольку мы не можем выиграть силовым путем, идя "стенка на стенку".

Так не получится, потому что у противника стенка более крепкая, а за ней еще много всякого рода ресурсов.

Позиционная война нам навязана, и это явилось следствием наших ошибок (что признал и сам Залужный). Поэтому мы вынуждены переходить в оборону – мы уже в ней сдерживаем натиск противника на купянском, авдеевском направлениях. Но если мы будем так же, ничего не меняя, пытаться победить противника в этой позиционной войне, то мы не победим. Это однозначно должны быть другие нестандартные ресурсы, другие способы ведения войны, и, наконец, другая тактика. Потому что контрбатарейная борьба, средства РЭБ хоть и продлят наше существование, но не обеспечат нам победу.

Кто такой Юрий Касьянов Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", руководитель инициативы "A.Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV". Окончил Киевское Высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году. На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.

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