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"Украине не помешало бы чудо": военный объяснил, что поможет выиграть войну

Анна Ярославская
7 ноября 2023, 01:29
Глобальное преимущество Украине могут дать дроны дальнего радиуса действия типа "шахедов". ВСУ нужны тысячи таких беспилотников.
Юрий Касьянов, ВСУ, дрон
Дроны могут дать украинским военным преимущество, считает Юрий Касьянов / Коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, УНИАН

Главнокомандующий ВСУ, генерал Валерий Залужный в статье для журнала The Economist сказал, что Украине нужно "технологическое чудо" для победы в войне. Военнослужащий ВСУ, блогер Юрий Касьянов объяснил, что имел ввиду главком.

"Нам вообще не помешало бы чудо в любом виде. Например, чудо в виде смерти Путина (хотя я не думаю, что на этом война закончится, но мы были бы и этому рады)", - сказал Касьянов в интервью Главреду.

Что касается технологического чуда, о котором говорил Залужный, то, по словам военного, он имел в виду вещи, которые меняют ход войны и позволяют одной из сторон обрести желаемое преимущество. Особенно это важно в условиях, когда другая сторона имеет подавляющее преимущество в человеческих и экономических ресурсах.

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"Воевать с Россией, у которой значительно больше человеческих ресурсов и запасов военной техники, по лекалам Первой мировой войны очень сложно. Особенно не имея хотя бы паритета в авиации, не говоря уже о преимуществе", - сказал Касьянов.

По словам военного, Украине нужно какое-то технологическое чудо. В годы Первой мировой войны таким чудом стали танки.

"Не многие знают, но отцом британских танков был Уинстон Черчилль, который в своем адмиралтействе создал конструкторское бюро, которое занималось конструированием танков. Эти танки впоследствии обеспечили преимущество не только британской армии, но и армии союзников в войне с Германией. В годы Второй мировой войны таким технологическим преимуществом, прежде всего, была авиация. Потом появились локаторы, которые позволили Великобритании отбивать масированные воздушные атаки гитлеровской Германии. Сейчас такое преимущество, пожалуй, могут обеспечить дроны", - считает военный.

Он отметил, что глобальное преимущество Украине могут дать дроны дальнего радиуса действия типа "шахедов". ВСУ нужны тысячи таких дронов, чтобы разгромить российскую инфраструктуру, заводы, которые производят вооружение и те же дроны.

"Империя чувствует себя вольготно, размещая где-нибудь под Казанью заводы в перепрофилированных торговых центрах и производя там десятки, сотни "Ланцетов" в сутки. И когда эти дроны поступают на фронт, бороться с ними очень сложно, потому их надо уничтожать в месте производства", - добавил Касьянов.

Кто такой Юрий Касьянов

Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", руководитель инициативы "A.Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV".

Окончил Киевское Высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году.

На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.

Статья Залужного для The Economist

Украине грозит затяжная окопная война, которая может истощить украинское государство. Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал Валерий Залужный в интервью журналу The Economist.

"Для того, чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, вроде пороха, который изобрели китайцы и которым мы до сих пор убиваем друг друга", - сказал Залужный.

Также Главнокомандующий ВСУ назвал 5 пунктов, которые необходимы Украине для победы над РФ.

Также Залужный рассказал об увеличении резерва военных в Украине. Он заявил, что в Украине должны расширить категорию граждан, которые могут быть призваны на сборы и внедрить "боевую стажировку".

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