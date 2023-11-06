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Эксперт прокомментировал слова Залужного об усилении мобилизации в Украине: как должен выглядеть этот процесс

Юлия Закрепа
6 ноября 2023, 09:59
Касьянов добавил, что во время войны действительно нужна всеобщая мобилизация, но не по принципу: "кого поймал, того и отправил на войну".
Эксперт прокомментировал слова Залужного об усилении мобилизации в Украине: как должен выглядеть этот процесс
Касьянов прокомментировал слова Залужного о мобилизации / коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, Минобороны Украины

В интервью Главреду военнослужащий ВСУ, блогер Юрий Касьянов рассказал о недавнем интервью Залужного и объяснил слова главнокомандующего ВСУ об усилении мобилизации и как должен выглядеть этот процесс.

"Нормальный человек в здравом уме не будет хотеть идти на войну умирать. На войне командование отдает приказы, которые так или иначе приводят к гибели или увечьям людей. Но, во-первых, у нас очень мало командиров, которым доверяют их подчиненные. Которые понимают: если дается приказ идти на штурм, его надо выполнить, потому что командир принял единственно правильное решение, а не просто устраивает "мясные штурмы" ради того, чтобы заработать для себя очередной орден", - заявил Касьянов.

Он добавил, что во время войны действительно нужна всеобщая мобилизация, но не по принципу: "кого поймал, того и отправил на войну".

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"У нас сейчас огромное количество людей уклоняется от выполнения своего гражданского долга, службы в армии, на улице хватают кого попало и буквально насильно отправляют на фронт без слишком тщательной подготовки", - отметил эксперт.

Касьянов добавил, что подготовка людей должна быть более тщательной и более длительной, потому что подготовить нормального бойца невозможно. Должны быть грамотные командиры.

"И мобилизация должна быть для всех - буквально все должны пройти через военкомат и там должны отобрать тех, кто сегодня необходимо для тех или иных военных операций, для пополнения войска. Те, которые более нужны в тылу и работать на оборонных предприятиях, наоборот, должны получить бронь, потому что если у нас не будет оружия, то сколько людей мы бы не набрали в армию, это нам никоим образом не поможет", - подытожил он.

Напомним, что в интервью изданию Economist Залужный рассказал об увеличении резерва военных в Украине. Он заявил, что в Украине должны расширить категорию граждан, которые могут быть призваны на сборы и внедрить "боевую стажировку".

Военный эксперт прокомментировал идею Залужного с мобилизацией. Александр Мусиенко считает, что усиление мобилизации имеет смысл, когда будет поставляться оружие, и когда наши партнеры помогут нам готовить эти резервы на полигонах стран НАТО.

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