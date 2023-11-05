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Зеленский принял решение провести президентские выборы в марте 2024 года - нардеп

Юлия Закрепа
5 ноября 2023, 22:59
По информации депутата Гончаренко, Владимир Зеленский принял решение провести президентские выборы в следующем году.
Зеленский принял решение провести президентские выборы в марте 2024 года - нардеп
В марте 2024 года в Украине состоятся выборы / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОПУ

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Владимир Зеленский принял решение о проведении президентских выборов 31 марта 2024 года.

"По моей информации, Владимир Зеленский принял решение провести президентские выборы в следующем году. Он дал поручение Офису президента готовиться к выборам, которые планируют провести 31 марта 2024 года. Это вроде конституционный срок - последнее воскресенье марта. Объяснить такое решение обществу они собираются тем, что это вроде бы требование западных партнеров. В частности, тем, что если не провести эти выборы, то Зеленский теряет легитимность. Особенно на фоне того, что Путин в марте планирует провести выборы", - сообщил Гончаренко в эфире телеканала Эспрессо.

По словам народного депутата, западные партнеры не требуют от Украины проведения выборов во время войны.

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"Хочу сразу заверить, что западные партнеры никаких выборов от нас не требуют. Нет никаких публичных или не публичных требований. Это никак не связано с нашими партнерами. Это исключительно политические задачи, которые перед собой ставит Офис президента. Речь идет исключительно о президентских выборах. Поскольку парламентские прямо запрещены Конституцией Украины", - подчеркнул он.

Выборы в Украине во время войны

Напомним, что Зеленский назвал 2 условия для проведения выборов в Украине во время войны. Несмотря на сложную ситуацию, это вполне реально сделать, однако необходимо обеспечить безопасность, считает президент Украины.

Зеленский рассматривает возможность проведения выборов в 2024 году. Правительство Украины оставляет открытой возможность проведения выборов. Вместе с тем анализируются все аспекты, касающиеся этого вопроса, сообщил Дмитрий Кулеба.

В Раде сообщили условие проведения выборов в Украине. Заместитель председателя ВР Украины Александр Корниенко назвал условие для проведения выборов в Украине. От сообщил, что для этого должен быть создан специальный закон.

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