США уменьшают размер пакетов военной помощи Украине - Белый дом

Сокращение пакетов помощи произойдет из-за тупика в Конгрессе.

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Пентагон уменьшает размер военной помощи / Коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВС Украины, president.gov.ua

Пентагон уменьшает размеры пакетов военной помощи Украине из-за бездействия конгресса. На соответствующий шаг США вынуждены пойти, потому что уже исчерпываются выделенные ранее деньги. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Reuters.

Все происходит на фоне того, что Конгресс не выделил новую многомиллиардную программу, которую предлагал Белый дом. Именно из-за тупика в Конгрессе США начали присылать меньшие пакеты помощи Киеву.

В то же время в США отмечают, что Вашингтон планирует поддерживать Украину как можно дольше, пока в Конгрессе продолжается обсуждение новой программы.

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Военная помощь США

Американская военная помощь Украине оказалась под угрозой из-за событий в Израиле и избрания нового спикера Палаты представителей США, трамписта Майка Джонсона.

В настоящее время американские законодатели одобрительно отзываются насчет отдельных законопроектов об оказании помощи Украине и Израилю, однако Джо Байден предупредил, что такие инициативы, которые "не соответствуют безопасности США", он будет блокировать.

Предыдущий пакет помощи от США на сумму 150 млн долларов включал ракеты к NASAMS, зенитные Stinger, более 2 миллионов патронов к стрелковому оружию, приборы ночного видения, взрывные боеприпасы для устранения препятствий и др.

3 ноября стало известно, что США объявили о новом пакете помощи Украине на почти $500 млн. В сумму 125 млн долларов заложена передача Украине боеприпасов, которые есть в наличии Министерства обороны США, а еще 300 млн долларов - средства инициативы содействия безопасности Украины (USAI) пойдут на укрепление украинской противовоздушной обороны.

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