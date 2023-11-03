США объявили о новом пакете помощи Украине на почти $500 млн: что войдет

США выделяют новый пакет военной помощи в размере 425 млн долларов, куда, среди прочего, войдут БК к РСЗО HIMARS и установкам ПВО NASAMS, говорится на сайте Пентагона.
Указывается, что в сумму 125 млн долларов заложена передача Украине боеприпасов, которые есть в наличии Министерства обороны США, а еще 300 млн долларов - средства Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) - пойдут на укрепление украинской противовоздушной обороны.
Полный перечень вооружения, которое Вашингтон передает Киеву:
- снаряды к HIMARS;
- ракеты к NASAMS;
- боеприпасы 155 мм и 105 мм;
- ракеты TOW;
- Javelin и AT4;
- более 3 млн патронов к стрелковому оружию;
- взрывные боеприпасы для устранения препятствий;
- противопехотные боеприпасы M18a1 Claymore;
- 12 грузовиков для перевозки тяжелой техники;
- оборудование для холодной погоды, запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.
Военная помощь США
Американская военная помощь Украине оказалась под угрозой из-за событий в Израиле и избрания нового спикера Палаты представителей США, трамписта Майка Джонсона.
В настоящее время американские законодатели одобрительно отзываются насчет отдельных законопроектов об оказании помощи Украине и Израилю, однако Джо Байден предупредил, что такие инициативы, которые "не соответствуют безопасности США", он будет блокировать.
Предыдущий пакет помощи от США на сумму 150 млн долларов включал ракеты к NASAMS, зенитные Stinger, более 2 миллионов патронов к стрелковому оружию, приборы ночного видения, взрывные боеприпасы для устранения препятствий и др.
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