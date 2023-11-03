США объявили о новом пакете помощи Украине на почти $500 млн: что войдет

Часть средств пойдет на "укрепление" украинской противовоздушной обороны, говорится на сайте Министерства обороны США.

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Вашингтон объявил новый пакет для Украины-из БК в HIMARS / коллаж Главред, фото: УНИАН, офис президента

США выделяют новый пакет военной помощи в размере 425 млн долларов, куда, среди прочего, войдут БК к РСЗО HIMARS и установкам ПВО NASAMS, говорится на сайте Пентагона.

Указывается, что в сумму 125 млн долларов заложена передача Украине боеприпасов, которые есть в наличии Министерства обороны США, а еще 300 млн долларов - средства Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) - пойдут на укрепление украинской противовоздушной обороны.

Полный перечень вооружения, которое Вашингтон передает Киеву:

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снаряды к HIMARS;

ракеты к NASAMS;

боеприпасы 155 мм и 105 мм;

ракеты TOW;

Javelin и AT4;

более 3 млн патронов к стрелковому оружию;

взрывные боеприпасы для устранения препятствий;

противопехотные боеприпасы M18a1 Claymore;

12 грузовиков для перевозки тяжелой техники;

оборудование для холодной погоды, запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

Военная помощь США

Американская военная помощь Украине оказалась под угрозой из-за событий в Израиле и избрания нового спикера Палаты представителей США, трамписта Майка Джонсона.

В настоящее время американские законодатели одобрительно отзываются насчет отдельных законопроектов об оказании помощи Украине и Израилю, однако Джо Байден предупредил, что такие инициативы, которые "не соответствуют безопасности США", он будет блокировать.

Предыдущий пакет помощи от США на сумму 150 млн долларов включал ракеты к NASAMS, зенитные Stinger, более 2 миллионов патронов к стрелковому оружию, приборы ночного видения, взрывные боеприпасы для устранения препятствий и др.

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