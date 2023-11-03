Президент назначил нового командующего Сил специальных операций ВСУ

Владимир Зеленский уволил генерал-майора Виктора Хоренко.

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Зеленский назначил нового командующего ССО / Коллаж: Главред, фото: Facebook Владимир Зеленский, Командование Сил Специальных Операций ВС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 3 ноября, назначил Сергея Лупанчука на должность командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Указ о назначении опубликовали на сайте Офиса Президента.

"Назначить полковника Лупанчука Сергея Константиновича командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины", - говорится в указе.

При этом другим указом Президент уволил Виктора Хоренко с должности командующего Сил специальных операций ВСУ. Хоренко возглавлял УСН ВСУ с 25 июля 2022 года. Причины его увольнения не разглашались публично. Свое первое интервью Хоренко предоставил лишь несколько дней назад, а до того редко выступал в медиапространстве.

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Относительно нового командующего Сергея Лупанчука, публичной информации о нем также немного. По Указу Президента, известно, что он является полковником.

Операции ССО ВСУ

Напомним, генерал-майор ВСУ Виктор Хоренко раскрыл новые подробности авиапрорыва на территорию"Азовстали" в Мариуполе. Украинские защитники использовали вертолеты для совершения семи успешных вылетов, каждый из которых включал в себя разное количество транспортных средств и одновременно выполнял несколько операций.

Также на Донецком направлении Силам специальных операций удалось поразить радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1" противника. Операторы 3-го полка обнаружили и идентифицировали этот вражеский объект и успешно направили артиллерийский огонь на его местонахождение.

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