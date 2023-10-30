Было всего 10 минут: командующий ССО раскрыл новые детали прорыва на "Азовсталь"

Командующий ССО сообщил о новых, ранее неизвестных деталях авиапрорыва в окруженный Мариуполь. По его словам, действовали в режиме полного радиомолчания.

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Командующий ССО ранее неизвестные детали операции на "Азовстали" / коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны Украины

Генерал-майор ВСУ Виктор Хоренко раскрыл новые подробности авиапрорыва на территорию "Азовстали" в Мариуполе, который был окружен войсками русских. Украинские войска использовали вертолеты для совершения семи успешных вылетов, каждый из которых включал в себя разное количество транспортных средств и одновременно выполнялся несколько операций. Об этом Хоренко рассказал в интервью ТСН.

"Я очень хорошо помню эти моменты, когда были первые рейсы и как они планировались. Это были трудные решения. Когда мы общались с пилотами, комбригами и командующими армейской авиации, они нам помогали планировать эти полеты на "Азовсталь". Было удачных семь рейсов. В каждом полете участвовало разное количество вертолетов. Мы изучили обстановку, противника, радиоэлектронную обстановку и планировали маршрут. Параллельно проводилось несколько операций: и наземная, и воздушная", – рассказал командующий ССО.

По его словам, тогда он впервые сталкивался с такими операциями, поэтому из-за отсутствия необходимого опыта пришлось принимать решение уже в ходе самой операции. Проблема заключалась в том, что вертолет не был способен поднять весь необходимый для защитников на "Азовстали" вес груза, и поэтому пришлось выбирать, что брать с собой.

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"Когда тебе привозят боекомплект, который ты должен загрузить, и Редис, с которым напрямую поддерживали связь, говорит, что ему именно в настоящее время необходимо. У тебя 15 тонн груза, а один вертолет может около двух тонн взять. А у тебя еще приходит 10 добровольцев. Говорят: мы также хотим улететь защищать "Азовсталь". Потому что мы понимали: были и потери и моральное истощение людей. Мы принимали трудные решения: или боекомплект увязать, медикаменты, тогда средства связи, старлинки только у нас появлялись, или люди, которые должны были защищать. Мы были ограничены, считалось по минутам", – рассказал Хоренко.

Командующий ССО говорит, что также было большое число добровольцев, изъявивших желание поддержать. Они имели прямое или опосредованное отношение как к "Азову", так и к бойцам, которые находились в то время в Мариуполе.

По словам Хоренко, военные действовали в режиме полного радиомолчания и планировали, что выгрузка должна была занимать не более 10 минут. За 7 рейсов один военнослужащий оказался в плену, однако его уже обменяли.

"Но всегда люди справлялись до 5 минут. После этого была загрузка раненых, которые в более тяжелом состоянии. Было несколько историй, мало кто о них знает. Как люди, специалисты высокого профиля, вылетали, работали там и определенными рейсами умудрялись возвращаться. Потому что они были нужны на других направлениях", – рассказал командующий ССО.

Ситуация в Мариуполе

Напомним, как ранее сообщал Главред, во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российские оккупанты устроили перестрелку друг с другом.

Также, во временно оккупированном Мариуполе, Донецкая область, умерло 26 российских оккупантов, еще 15 захватчиков попали в реанимацию при загадочных обстоятельствах. Вероятной причиной этих значительных потерь в российской оккупационной армии является отравление. Кремлевские пропагандисты начали выражать возмущение из-за этих событий и начали высказывать подозрения в отношении "диверсантов".

В то же время, советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко сообщил, что российские военные хотят построить прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой, чтобы "решить все вопросы военной и гражданской логистики".

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