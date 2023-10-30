УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Я давно живу с этим страхом": Зеленский рассказал, чем грозит перемирие с РФ

Алина Дембицкая
30 октября 2023, 19:19
Сейчас украинские защитники постоянно меняют тактику, чтобы как можно быстрее выгнать оккупантов с украинской земли, сказал президент.
Зеленский, ВСУ
Зеленский рассказал, чем грозит временное перемирие с РФ / Коллаж: Главред, фото: фото: t.me/V_Zelenskiy_official, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Президент Украины Владимир Зеленский категорически против даже временного перемирия со страной-агрессором Россией. Об этом глава государства сказал в интервью изданию TIME.

"Для нас это означало бы оставить эту рану открытой для будущих поколений. Возможно, это успокоит некоторых людей внутри нашей страны и снаружи, по крайней мере, тех, кто хочет завершить дело любой ценой. Но для меня это проблема, потому что мы остаемся с этой взрывной силой. Мы лишь задерживаем его детонацию", - сказал Зеленский относительно временного перемирия.

Президент твердо убежден, что Украина обязательно одержит победу. Сейчас украинские защитники постоянно меняют тактику, чтобы как можно быстрее выгнать оккупантов с украинской земли.

видео дня

"Осознавая, что поставки западного оружия могут со временем кончиться, украинцы увеличили производство дронов и ракет, которые используют для атак на российские логистические маршруты, командные центры и склады боеприпасов глубоко в тылу врага. В ответ россияне усилили бомбардировки гражданского населения и увеличили количество ракетных ударов по инфраструктуре, необходимой Украине для обогрева домов и поддержания электроснабжения в течение зимы", - пишут журналисты.

Также Зеленский выразил обеспокоенность, что если российское вторжение в Украину не будет прекращено, война может перейти за ее границы.

"Я давно живу с этим страхом. Третья мировая война может начаться в Украине, продолжиться в Израиле, а оттуда продвинуться в Азию, а затем взорваться где-то в другом месте", - пояснил украинский гарант.

Война России против Украины

Ранее полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что разгром российской армии в Украине может произойти весной-летом 2024 года. По его словам, такие сроки могут быть связаны с тем, что в следующем году должны состояться президентские выборы в США.

Как отметил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес, Украина вернет Донбасс и одержит победу в войне, когда изолирует Крым. По его словам, когда Москва потеряет захваченный Крымский полуостров, ей будет уже наплевать на Донбасс.

Военный Сергей Жеребило рассказал, как закончится война, если Путина не станет. Военнослужащий считает, что война рано или поздно закончится, потому что все войны заканчиваются. Но это не наше дело – с Путиным или нет. Украинцы имеют свое государство, свои границы и свои национальные интересы, "а россияне пусть хоть друг другу глотки перегрызут, у них у самих проблем очень много", говорит боец ВСУ.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Владимир Зеленский война России и Украины
Реклама

Главное за день

Было всего 10 минут: командующий ССО раскрыл новые детали прорыва на "Азовсталь"

Было всего 10 минут: командующий ССО раскрыл новые детали прорыва на "Азовсталь"

19:34 Украина
Дождь и сильный ветер: в Украину влетает новый шторм

Дождь и сильный ветер: в Украину влетает новый шторм

19:15 Синоптик
Военные базы США атаковали: Белый дом пригрозил Ирану решительными ударами

Военные базы США атаковали: Белый дом пригрозил Ирану решительными ударами

18:53 Мир
Все главные новости

Последние новости

19:46

Гороскоп на ноябрь 2023 для Дев: прибыль, подарки и популярность

19:39

Кадры с ней облетели Сеть: из Авдеевки эвакуировали учительницу-пенсионерку с кошкойВидео

19:34

Было всего 10 минут: командующий ССО раскрыл новые детали прорыва на "Азовсталь"

19:19

"Я давно живу с этим страхом": Зеленский рассказал, чем грозит перемирие с РФ

19:15

Дождь и сильный ветер: в Украину влетает новый шторм

Смерть Путина не смогут скрывать дольше суток, слухи распускают спецслужбы - ЭйдманСмерть Путина не смогут скрывать дольше суток, слухи распускают спецслужбы - Эйдман
19:10

Россия придумала новую схему для обстрелов Украинымнение

19:06

Молодая жена Мурата Налчаджиоглу высказалась про трудности в их жизни

18:59

В начале октября Украина требовала провести операцию по освобождению Горловки - Time

18:53

Военные базы США атаковали: Белый дом пригрозил Ирану решительными ударами

Реклама
18:27

В бухтах Севастополя больше недели нет ракетоносителей, но "Калибры" выгружают

18:24

Координаты базы сдали: новые детали удара АТАСМЅ по целям в Крыму

17:51

Стало известно, где пройдет прощание с Сергеем Сивохо

17:49

Прах Русланы Писанки обрел новое место упокоения - где перезахоронили артистку

17:32

Мясо будет таять во рту: рецепт самого нежного ростбифа, о котором никто не зналВидео

17:23

Командиры на передовой начинают саботировать приказы о наступлении - Time

17:15

"Это провальная ошибка": генера-майор указал на проблемы оккупантов

16:58

Что находится за краем Вселенной: тайны космоса, которые ошеломят любого

16:51

Считаем шансы: как сорвать джекпот в лотерею и насколько это вероятно

16:49

Буданов назвал "умным": что известно о новом командующем РФ на Херсонщине

16:42

РФ несет в боях за Авдеевку еще большие потери, чем в свое время под Бахмутом - эксперт

Реклама
16:41

"Убегают, как крысы": Ягун рассказал, кто из окружения Путина может его подставитьВидео

16:40

Самый эффектный салат из 3 продуктов Белое облако: необычный и очень вкусный рецептВидео

16:28

Опозорились на весь мир: в ХАМАС заявили о "взятии в плен" Медведчука

16:20

Дело 15 минут: как поднять ворс у старого ковра

16:20

Враг "мстит": в ВСУ рассказали о новой тактике россиян на юге и в Крыму

15:47

Немку Шани Лук зверски убили боевики ХАМАС: смерть подтвердила мать

15:45

"Гениальный лайфхак": девушка показала, как закрыть бутылку вина без пробкиВидео

15:38

Весь салон в крови: россияне обстреляли маршрутку в Херсоне, есть раненые

15:36

Россия стянула под Авдеевку 40 тысяч войск и 300 танков, ВСУ не оставят город

15:28

Какие деньги нельзя тратить 31 октября, чтобы не было беды: приметы дня

15:06

Кошки понимают человеческий язык: стали известны слова, на которые они реагируют

14:51

Коса будет до пояса: девушка поделилась 3 секретами, которые помогут отрастить длинные и здоровые волосы

14:43

Веселая головоломка для самых находчивых: надо найти кота за 8 секунд

14:39

Оккупанты "похоронили" Виталия Козловского: позорный фейк про певца-воина

14:30

Не храните картофель и лук вместе: эксперты назвали причину

14:08

Визит Зеленского в Израиль: посол сообщил, когда он может состояться

13:57

"Вгрызлись в это направление": Гетьман раскрыл, чем важна Авдеевка для оккупантовВидео

13:43

Сырский – о ситуации на фронте: враг усилился и атакует под Бахмутом и Купянском

13:16

Эта иллюзия под силу лишь гениям: нужно найти хамелеона за 9 секунд

13:05

Витовская откровенно оценила позицию московской "молчуньи"-дочери Сумской

Реклама
13:02

Гороскоп на ноябрь 2023 для Львов: прибыль и исполнение желанийВидео

12:58

LOBODA раскрыла секрет своего "замужества" и огромного кольца с бриллиантами

12:49

Потеря Крыма и "коридора" на юге: Ягун назвал фатальный удар для режима ПутинаВидео

12:46

Вы будете удивлены: что можно сделать из старого шарфа

12:42

Лунный день 31 октября 2023: прекрасный день для смены стрижки и цвета волос

12:35

Данилов отреагировал на массовые антиизраильские беспорядки в Дагестане

12:35

Цифра впечатляет: ВСУ сообщили, сколько самолетов РФ сбили за октябрь возле Авдеевки

12:14

Война могла закончиться в 2022 году: аналитик объяснил, почему этого не произошло

12:00

Финал Голосу країни-13: победитель Ptashkin отдает кубок на благотворительностьВидео

11:57

Накручивают десятки и сотни тысяч за газ: кому грозят гигантские платежки

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять