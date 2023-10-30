"Я давно живу с этим страхом": Зеленский рассказал, чем грозит перемирие с РФ

Сейчас украинские защитники постоянно меняют тактику, чтобы как можно быстрее выгнать оккупантов с украинской земли, сказал президент.

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Зеленский рассказал, чем грозит временное перемирие с РФ / Коллаж: Главред, фото: фото: t.me/V_Zelenskiy_official, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Президент Украины Владимир Зеленский категорически против даже временного перемирия со страной-агрессором Россией. Об этом глава государства сказал в интервью изданию TIME.

"Для нас это означало бы оставить эту рану открытой для будущих поколений. Возможно, это успокоит некоторых людей внутри нашей страны и снаружи, по крайней мере, тех, кто хочет завершить дело любой ценой. Но для меня это проблема, потому что мы остаемся с этой взрывной силой. Мы лишь задерживаем его детонацию", - сказал Зеленский относительно временного перемирия.

Президент твердо убежден, что Украина обязательно одержит победу. Сейчас украинские защитники постоянно меняют тактику, чтобы как можно быстрее выгнать оккупантов с украинской земли.

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"Осознавая, что поставки западного оружия могут со временем кончиться, украинцы увеличили производство дронов и ракет, которые используют для атак на российские логистические маршруты, командные центры и склады боеприпасов глубоко в тылу врага. В ответ россияне усилили бомбардировки гражданского населения и увеличили количество ракетных ударов по инфраструктуре, необходимой Украине для обогрева домов и поддержания электроснабжения в течение зимы", - пишут журналисты.

Также Зеленский выразил обеспокоенность, что если российское вторжение в Украину не будет прекращено, война может перейти за ее границы.

"Я давно живу с этим страхом. Третья мировая война может начаться в Украине, продолжиться в Израиле, а оттуда продвинуться в Азию, а затем взорваться где-то в другом месте", - пояснил украинский гарант.

Война России против Украины

Ранее полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что разгром российской армии в Украине может произойти весной-летом 2024 года. По его словам, такие сроки могут быть связаны с тем, что в следующем году должны состояться президентские выборы в США.

Как отметил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес, Украина вернет Донбасс и одержит победу в войне, когда изолирует Крым. По его словам, когда Москва потеряет захваченный Крымский полуостров, ей будет уже наплевать на Донбасс.

Военный Сергей Жеребило рассказал, как закончится война, если Путина не станет. Военнослужащий считает, что война рано или поздно закончится, потому что все войны заканчиваются. Но это не наше дело – с Путиным или нет. Украинцы имеют свое государство, свои границы и свои национальные интересы, "а россияне пусть хоть друг другу глотки перегрызут, у них у самих проблем очень много", говорит боец ВСУ.

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