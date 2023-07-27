ВСУ дадут ракеты ATACMS и истребители: Свитан назвал сроки завершения войны

Под президентскую предвыборную кампанию в США будет передача Украине военной техники, не исключил Роман Свитан.

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Роман Свитан спрогнозировал сроки окончания войны / Коллаж: Главред

Разгром российской армии в Украине может состояться весной-летом 2024 года, заявил полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

По его словам, такие сроки могут быть связаны с тем, что в следующем году должны состояться президентские выборы в США. Об этом он сказал в интервью Главреду.

"Сдачи украинских территорий точно не будет: украинское общество выступит решительно против любых попыток оставить за Россией Крым, Донецкую и Луганскую области. При таких условиях США вполне могут пойти на передачу Украине ракет ATACMS и истребителей. Но сроки окончания боевых действий с разгромом российской армии будут подогнаны под дату проведения саммита НАТО в Вашингтоне", — не исключил он.

Эксперт предполагает, что на вашингтонском саммите НАТО в рамках политической программы Белого дома должно быть объявлено о разгроме ВСУ российской армии американским оружием и о приглашении Украины в НАТО. При этом прием Украины в НАТО может произойти в 2025 году, на саммите Альянса в Нидерландах.

"В рамках такой концепции, ориентированной на президентскую предвыборную кампанию в США, будет осуществляться и передача Украине военной техники, чтобы мы не ускорили боевые действия и не форсировали разгром армии РФ. В этой ситуации Запад даст Путину возможность переизбраться на очередной президентский срок в 2024 году", — предположил собеседник Главреда.

По его мнению, Запад попытается затянуть войну в Украине до президентских выборов в США.

"Да, все наши союзники, кроме, возможно, самых близких партнеров, способствуют тому, чтобы война затянулась еще на год – до выборов президента США", — добавил Свитан.

Смотрите видео - интервью Романа Свитана Главреду:

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о сроках завершения войны. Он заявил, что "мы будем хранить высочайший темп международной работы на всех уровнях, чтобы восстановить мир для всей нашей земли и для всех наших людей".

Напомним, в Вашингтоне раскрыли сценарий завершения войны. Справедливый и длительный мир для Украины не предусматривает уступок украинских территорий оккупантам РФ, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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