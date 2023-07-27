Осенью Россия уйдет с юга, а весной-летом 2024-го закончится война – Свитан

Войска России на осень готовятся отходить в Крым из Херсонской области и уходить на Донбасс с Запорожского направления, считает Роман Свитан.

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Украина не пойдет на уступки по Крыму и Донбассу и устроит войскам России разгром – Свитан / Главред

Агрессор Россия в очередной раз атаковала в информационном поле Польшу. Варшава – один из главных союзников Украины, она оказывает всяческую поддержку украинцам и неоднократно призывала к предоставлению Киеву всех типов вооружений, которые позволят одержать полную победу над Москвой. Поскольку Польша состоит в НАТО, Кремль не способен организовать против нее масштабные военные провокации, потому пытается действовать в привычном стиле угроз и пропаганды.

Украина продолжает контрнаступательную операцию и постепенно продвигается на поле боя. Киев ожидает дополнительных вооружений от Запада, чтобы сделать рывок вперед и прорвать "оборонительные" линии российских оккупантов.

В интервью Главреду полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан рассказал, почему угрозы Путина и Лукашенко в адрес Польши – лишь истерика диктаторов, оценил способность боевиков ЧВК Вагнер в Беларуси устроить провокации против Польши, объяснил, почему вагнеровцы не способны захватить Сувалкский коридор, а также сделал прогноз об отведении российских войск с захваченного юга и сроках военной победы Украины над Россией.

Путин назвал западные территории Польши "подарком Сталина". Следом за ним и Лукашенко заговорил о "планах НАТО и Польши оттяпать запад Украины". И всё это прозвучало на фоне намерения Беларуси провести учения с ЧВК Вагнер и решения Польши перебросить войска к белорусской границе. Как вы считаете, какие провокации может организовать Россия у границ НАТО?

Россия не будет организовывать никаких провокаций. Намеки Лукашенко на возможные действия безоружной ОПГ Пригожина, численность которой всего несколько тысяч человек, сродни попыткам пугать польского ежика голой белорусской задницей батьки. Подобную риторику можно назвать даже не провокацией, а истерическим хихиканьем двух престарелых оккупационных руководителей.

Путин и Лукашенко понимают, что их ждет совсем не тот конец, который они представляли, потому устроили друг перед другом браваду. Причем бравируют они разоруженной ЧВК, которая самостоятельно не провела ни одной военной кампании. Вагнеровцы составляли лишь 1% от всех российских войск на поле боя.

Поэтому я считаю, что заявления Москвы и Минска больше похожи на истерику, а не реальное предупреждение. Впрочем, Польша отнеслась к их словам довольно серьезно. Варшава запустила подготовку к вторжению со стороны Беларуси. Ее план включает превентивный удар по расположению ОПГ Пригожина.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан сделал прогноз о завершении войны в Украине:

В Госпогранслужбе Украины заявили, что в Беларуси размещены 5 тысяч боевиков ЧВК Вагнер. Если наемники прибыли не для провокаций, с какой целью они там находятся?

Чтобы уничтожить взбесившееся войско, применяют определенные методы. В частности, когда хотят уничтожить людей, которые совершили, мягко говоря, военный проступок, их собирают в одном месте и ликвидируют. Оптимальный вариант в такой ситуации – отобрать оружие, вывезти из страны, собрать в одном месте и "накрыть".

Если сейчас по ЧВК Вагнер будет нанесен авиационный или ракетный удар, задача будет выполнена. Тогда 5 тысяч боевиков ОПГ Пригожина, которые посмели высказать свое негодование относительно управления войсками, ликвидируют. Примерно для этого их и отправили в Беларусь.

В рамках спектакля вагнеровцы могут не только проводить обучение белорусских войск или готовиться к уходу из страны, но и снова пойти на Москву. Сценарий возможен в том случае, если башни Кремля, которые не договорились между собой, еще раз попытаются использовать ЧВК Вагнер как инструмент для шантажа.

Следует отметить, что ЧВК Вагнер лишили оружия, поэтому они не представляют никакой угрозы – разве что для самих себя и Лукашенко. Для батьки они опасны тем, что могут взять оружие в Вооруженных силах Беларуси.

Боевики Вагнер способны снести Лукашенко?

Да, они могут свергнуть Лукашенко. Но оружие будут получать на белорусских складах.

Риторика Путина и Лукашенко – спектакль и что-то вроде ИПСО. Особенно слова последнего о том, как вагнеровцы стремятся "сходить на экскурсию в Варшаву и Жешув". Однако интересно, почему Лукашенко упомянул именно Жешув – главный хаб для поставок оружия в Украину? Возможно, есть какой-то риск провокаций с целью нарушения военной логистики?

Некоторые вещи можно осуществить технически, а некоторые нельзя. Невозможно напасть на страну НАТО силами ЧВК Вагнер из Беларуси, которые, к тому же, безоружны. Даже силами 50 тысяч боевиков нельзя реализовать такую операцию. Вот если бы там было 5 миллионов войск, тогда в теории можно было бы говорить об этом сценарии.

К примеру, Россия собрала в Украине более 300 тысяч военных. И они ничего не могут сделать – ни обороняться, ни продвигаться. У нас меньше войск, однако мы проводим наступательные операции.

Заявления из России и Беларуси – это даже не провокация и не ИПСО. Нервный смешок, истерика или же полное незнание военной доктрины, ситуации и действий.

Приведу другой пример.

ОПГ Пригожина в ходе войны против Украины за год прошла около 30 километров. Это скорость движения боевиков при поддержке 300-тысячной группировки российских войск. ЧВК Вагнер использовала самолеты, технику и боеприпасы и другие военные ресурсы России, но смогла достичь только такого продвижения.

Через пригожинскую группировку прошли несколько десятков тысяч сидельцев: их брали по 3-5 тысяч человек на фронт и уничтожали. Так были уничтожены несколько десятков тысяч ранее завербованных в тюрьмах людей. И все это в рамках операций, которые проводились при сопровождении, можно сказать, всего боевого контингента российской армии.

Отдельно 5 тысяч боевиков не смогут достичь никаких целей. Они даже близко не смогут подойти к границе с Польшей, не говоря уже о ее пересечении или нападении на объекты. Боевиков уничтожат дальними средствами поражения еще на подходе к границе. Более того, если разведка узнает о реальной запланированной провокации, 5-тысячная группировка ЧВК Вагнер будет полностью уничтожена ракетами Tomahawk еще в лагере в Беларуси.

Подобные провокации силами боевиков ЧВК Вагнер в Беларуси реализовать невозможно. Тем более против Польши – страны НАТО с готовой армией в несколько сотен тысяч военных. Поляки в последнее время нашпигованы американским вооружением даже лучше, чем американские войска.

Еще одна истерика – Сувалкский коридор. Из России уже неоднократно доносились угрозы его захвата. В западной прессе появлялись публикации о том, что если Москва оккупирует Сувалкский коридор, то отрежет страны Балтии от Польши и НАТО в целом. Насколько реален такой сценарий?

Пригожинцы при поддержке всех российских войск целый год шли 30 километров от Попасной до Бахмута. Протяженность Сувалкского коридора составляет 100 километров. Группировка Вагнер из Беларуси может пройти это расстояние разве что силами 5 миллионов боевиков.

Город Сувалки и "коридор" – просто линия границы между Польшей и странами Балтии. Граница в 100 километров – расстояние между Беларусью и Калининградской областью. Ни теоретически, ни технически они не смогут там пройти, потому что в случае попытки попадут под фланговые удары мощнейших армий Польши и балтийских государств.

Для операции нужна минимум 5-миллионная армия, и сейчас нет ни одного штаба, который бы прорабатывал подобный маршрут. Даже вся армия России не способна это сделать.

Получается, это все пустая риторика со стороны России.

Да. Это то же самое, что с помощью отвертки пытаться доковырять до центра земли.

Подобными нелепыми вещами Россия пытается как-то удержать свое информационное пространство?

Россияне, с военной точки зрения, выглядят полными идиотами. В рамках военного анализа подобные вещи даже не рассматриваются.

Какие сценарии готовит Россия против Украины на осень?

Российские войска попытаются удержаться на сухопутном коридоре, но уже понимают, что ничего не получится. Поэтому они готовятся отходить в Крым с Херсонского направления и уходить на Донбасс с Запорожского направления. Россияне попробуют удержаться в Крыму по линии трех переходов – Перекопа, Чонгара и Арабатской Стрелки.

На восточном фронте они попытаются удержаться по линии фронта от Мариуполя на север – Мариуполь, Волноваха, Донецк, Горловка, Попасная, возможно, Лисичанск и до Купянска.

Кроме того, попытаются продвинуться на Луганском направлении, чтобы выдавить наши войска за Северский Донец, за Оскол, и взять Лиман. Однако на Купянско-Лиманском направлении у них ничего не получится, поскольку нет нужных сил и средств.

До осени противник попробует оставить за собой рубеж с севера на юг – Купянское направление, Сватово, Кременная, Лисичанск, Попасная, Бахмут, Горловка, Донецк, Волноваха и Мариуполь.

Вот на таких границах россияне планируют войти в осень и зиму.

К весне они попытаются накопить силы. Если не удастся, попробуют заставить военно-политическое руководство Украины пойти на переговоры о передаче им оккупированных территорий – Крыма и части Донбасса. Россия будет ставить перед собой несколько задач: получение этих земель во временное пользование, продавливание сценария аннексии или же заморозка конфликта на определенной стадии.

В сложившейся ситуации сроки завершения войны переносятся на май-июнь 2024 года?

Сроки разгрома российской армии в Украине перенеслись на весну-лето следующего года из-за предвыборной кампании в США. И сдачи украинских территорий точно не будет: украинское общество выступит решительно против любых попыток оставить за Россией Крым, Донецкую и Луганскую области. При таких условиях США вполне могут пойти на передачу Украине ракет ATACMS и истребителей. Но сроки окончания боевых действий с разгромом российской армии будут подогнаны под дату проведения саммита НАТО в Вашингтоне.

На вашингтонском саммите, как полагают некоторые политтехнологи, в рамках все той же политической программы Белого дома должны объявить о разгроме ВСУ российской армии американским оружием и попытаться пригласить Украину в НАТО. И уже в 2025 году, на саммите Альянса в Нидерландах, принять Украину в коллективный блок безопасности Запада.

В рамках такой концепции, ориентированной на президентскую предвыборную кампанию в США, будет осуществляться и передача Украине военной техники, чтобы мы не ускорили боевые действия и не форсировали разгром армии РФ. В этой ситуации Запад даст Путину возможность переизбраться на очередной президентский срок в 2024 году.

Тенденция не учитывает одного аспекта – способности армии Украины и народа ускорить процессы разгрома российских войск. У нас есть несколько механизмов, в результате применения которых поражение России будет ускорено, а все эта парадигма просто рухнет.

Мы завоюем свою свободу только очень большой кровью. Вернем все свои территории. Если нам перестанут давать вооружения, разобьем российскую армию уже своим оружием, даже если это займет длительное время. Оборонная промышленность заработала, поэтому мы решим вопрос и с помощью своего оружия. Не оставим в живых ни одного российского солдата на своей территории.

То есть Запад попытается затянуть войну до президентских выборов в США?

Да, все наши союзники, кроме, возможно, самых близких партнеров, способствуют тому, чтобы война затянулась еще на год – до выборов президента США.