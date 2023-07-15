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"Никого не оставим в оккупации": Зеленский рассказал о сроках завершения войны

Алексей Тесля
15 июля 2023, 19:18 обновлено 15 июля, 19:38
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Президент выразил благодарность всем международным партнерам и каждому мировому лидеру.
зеленский
Владимир Зеленский рассказал о сроках завершения войны / Коллаж: Главред, Фото: President.gov.ua, ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "мы будем хранить высочайший темп международной работы на всех уровнях, чтобы восстановить мир для всей нашей земли и для всех наших людей".

"Одно из самых страшных, что приносит война, — это разделение… Мы не можем оставить ни одного нашего человека, ни одного города и села в российской неволе. Везде, где продолжается российская оккупация, господствуют насилие, унижение людей", — сказал он в своем видеообращении.

Президент выразил благодарность "всем нашим партнерам – каждому лидеру, каждому политику, общественному деятелю, каждой стране, которые действительно поддерживают нас в том, что только полное освобождение всей нашей украинской территории позволит вернуть полную силу международному порядку, основанном на правилах".

видео дня

По словам Зеленского, "за 15 дней июля были переговоры, встречи, мероприятия с лидерами Соединенных Штатов, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, Турции, Чехии, Польши. Также Словакии, Болгарии, Литвы, Швеции, Португалии, Испании и Канады, Австралии и Новой Зеландии, Южно-Африканской Республики, Гвинеи-Бисау. Генсек НАТО Столтенберг, Президент Европейского совета Мишель, Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен, Вселенский патриарх Варфоломей".

Глава государства отмечает, что скорость завершения войны напрямую зависит от поддержки Украины мировым сообществом.

"Сейчас, когда от глобальной поддержки Украины напрямую зависит скорость завершения войны, мы делаем все, чтобы такая поддержка была максимально интенсивной, максимально содержательной", — добавил Зеленский.

Ранее в Вашингтоне раскрыли сценарий завершения войны. Справедливый и длительный мир для Украины не предусматривает уступок украинских территорий оккупантам РФ, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Напомним, Кирилл Буданов объяснил, что будет считаться окончанием войны. Начальник Главного управления разведки Миноборонызаявил, что война в Украине завершится с возвращением к границам по состоянию на 1991 год. Если не будет возвращен под контроль Киева Крым или Донбасс, война будет продолжаться.

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