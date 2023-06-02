Без "потемкинского мира" для РФ: в Вашингтоне раскрыли сценарий завершения войны

Справедливый мир включает территориальную целостность Украины, подчеркнул Энтони Блинкен.

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Энтони Блинкен спрогнозировал вариант завершения войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 10 ОГШБр

Справедливый и длительный мир для Украины не предусматривает уступок украинских территорий оккупантам РФ, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его мнению, справедливый и длительный мир включает территориальную целостность Украины, репарации со стороны России и ответственность за военные преступления. Высокопоставленного американского чиновника цитирует Washington Post.

Вместе с тем он уверен в том, что варианты по прекращению огня или уступок украинских территорий, а также сценарий "земля в обмен на мир" – перспективы, которые будут представлять "потемкинский мир".

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"Прекращение огня, которое просто заморозит существующие линии на месте – и позволит Путину закрепить контроль над территорией, которую он захватил, отдохнуть, перевооружиться и снова атаковать – не является справедливым и длительным миром", – уверен госсекретарь США.

По его словам, такой вариант легитимизирует захват территории РФ, а также вознаградит агрессора и накажет жертву.

Соединенные Штаты поддержат переговоры, "если и когда Россия будет готова работать ради настоящего мира", уточнил он.

"Вместе с Украиной и союзниками и партнерами мы были бы готовы к более широкой дискуссии о европейской безопасности, которая способствует стабильности и прозрачности и уменьшает вероятность будущих конфликтов", – добавил Блинкен.

Вероятные сроки завершения войны

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война в Украине завершится с возвращением к границам по состоянию на 1991 год. Если не будет возвращен под контроль Киева Крым или Донбасс, война будет продолжаться.

"Завершить эту войну можно только одним путем - это возвращение границ в любой форме, но границ наших образца 91-го года", — сказал он.

Война России против Украины продлится до 2024 года. При этом ни одна из сторон не одержит победы, но обе откажутся вести переговоры о прекращении конфликта. Об этом говорится в "слитых" в Сеть секретных материалах разведки США, пишет The Washington Post.

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