УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Без "потемкинского мира" для РФ: в Вашингтоне раскрыли сценарий завершения войны

Алексей Тесля
2 июня 2023, 18:58 обновлено 2 июня, 19:16
239
Справедливый мир включает территориальную целостность Украины, подчеркнул Энтони Блинкен.
Блинкен, ВСУ
Энтони Блинкен спрогнозировал вариант завершения войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 10 ОГШБр

Справедливый и длительный мир для Украины не предусматривает уступок украинских территорий оккупантам РФ, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его мнению, справедливый и длительный мир включает территориальную целостность Украины, репарации со стороны России и ответственность за военные преступления. Высокопоставленного американского чиновника цитирует Washington Post.

Вместе с тем он уверен в том, что варианты по прекращению огня или уступок украинских территорий, а также сценарий "земля в обмен на мир" – перспективы, которые будут представлять "потемкинский мир".

видео дня

"Прекращение огня, которое просто заморозит существующие линии на месте – и позволит Путину закрепить контроль над территорией, которую он захватил, отдохнуть, перевооружиться и снова атаковать – не является справедливым и длительным миром", – уверен госсекретарь США.

По его словам, такой вариант легитимизирует захват территории РФ, а также вознаградит агрессора и накажет жертву.

Соединенные Штаты поддержат переговоры, "если и когда Россия будет готова работать ради настоящего мира", уточнил он.

"Вместе с Украиной и союзниками и партнерами мы были бы готовы к более широкой дискуссии о европейской безопасности, которая способствует стабильности и прозрачности и уменьшает вероятность будущих конфликтов", – добавил Блинкен.

Вероятные сроки завершения войны

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война в Украине завершится с возвращением к границам по состоянию на 1991 год. Если не будет возвращен под контроль Киева Крым или Донбасс, война будет продолжаться.

"Завершить эту войну можно только одним путем - это возвращение границ в любой форме, но границ наших образца 91-го года", — сказал он.

Война России против Украины продлится до 2024 года. При этом ни одна из сторон не одержит победы, но обе откажутся вести переговоры о прекращении конфликта. Об этом говорится в "слитых" в Сеть секретных материалах разведки США, пишет The Washington Post.

Больше новостей:

Энтони Блинкен война России и Украины мирные переговоры с Россией
Реклама

Главное за день

Без "потемкинского мира" для РФ: в Вашингтоне раскрыли сценарий завершения войны

Без "потемкинского мира" для РФ: в Вашингтоне раскрыли сценарий завершения войны

18:58 Мир
"У него советские мозги": Кремль не нашел персонажа на замену Лукашенко - Бульба

"У него советские мозги": Кремль не нашел персонажа на замену Лукашенко - Бульба

18:25 Политика
США помогут Украине создать "армию будущего": у Байдена сделали мощное заявление

США помогут Украине создать "армию будущего": у Байдена сделали мощное заявление

17:44 Мир
Все главные новости

Последние новости

19:20

Россия, проиграй эту войну, сама, добровольно

18:58

Без "потемкинского мира" для РФ: в Вашингтоне раскрыли сценарий завершения войны

18:25

"У него советские мозги": Кремль не нашел персонажа на замену Лукашенко - БульбаВидео

18:22

"Белорусы могут вступить в войну против Украины": эксперт раскрыл, по какому сценариюВидео

18:22

Будущее будет счастливым и богатым: приметы на 4 июня и что нельзя делать на ТроицуВидео

РФ готовится ввести войска в Беларусь и поглотить ее после Лукашенко - БульбаРФ готовится ввести войска в Беларусь и поглотить ее после Лукашенко - Бульба
17:52

Газманов "сдал" Константина Меладзе и рассекретил, где он прячется

17:45

"Пилосошу" или "пилососю": Авраменко рассказал, как правильноВидео

17:44

США помогут Украине создать "армию будущего": у Байдена сделали мощное заявление

17:25

"Патриот!": Пугачева трогательно поддержала опального Шевчука

Реклама
17:20

Ракетная атака РФ убила в Киеве 9-летнюю дзюдоистку: "Мечтала о великих достижениях"ФотоВидео

17:13

Перевернется с ног на голову: 3 знака, у которых летом круто изменится жизньВидео

17:08

"Сложное нарушение ритма": Михалкова срочно госпитализировали в кардиологию

16:57

Зачем кошки будят своих хозяев среди ночи: тревожные знаки, о которых стоит знатьВидео

16:49

Плоды будет некуда девать: как правильно ухаживать за огурцами

16:28

"Это не кино": Зеленский высказался о вероятных сроках контрнаступления ВСУ

16:24

Как правильно накладывать огурцы на глаза: результат удивит любогоВидео

16:18

Можна ли пить зеленый чай без сахара: нюанс, о котором мало кто в курсеВидео

15:53

Самая сложная оптическая иллюзия: лишь 1% людей найдут балерину среди фламинго за 5 секунд

15:45

Любовный гороскоп на неделю 5-11 июня: Рыбам – радость, Водолеям - знакомствоВидео

15:19

Гибель людей у закрытого убежища в Киеве: у Зеленского приняли срочное решение

Реклама
15:08

"Наказание - смертный приговор": суд вынес решение для блогерши, снимавшей ПВОВидео

14:51

"Создать республику на Кубани": Ярош назвал рецепт безопасности Украины в будущем

14:49

Гороскоп Таро на неделю 5-11 июня: Близнецам – возможности, Льву - облегчениеВидео

14:39

ВСУ способны взять Крым до конца года, мощный удар развалит войска РФ – УоллесВидео

14:30

Очередной внедорожник от Favbet Foundation получило подразделение ВСУ в Донецкой области

14:28

Что сделать в этот день, чтобы в семье был достаток: приметы на 3 июняВидео

14:02

"Украина не присоединится к НАТО в ближайшее время": Уоллес заявил об альтернативе

13:40

Данилов "ткнул носом" Кремль в ответ на обвинения в атаке на МосквуВидео

13:32

Как отстирать пятна от пота: 2 дешевых и действенных способа

13:16

Бывший "холостяк" Макацария впервые стал отцом и рассекретил имя с полом ребенка

13:13

ВСУ влупили по позициям россиян в Бердянске: над портом густой дымВидео

12:42

Растения принесут раздор в семью: чем нельзя украшать дом на ТроицуВидео

12:40

"Анна" или "Ганна", "Альона" или "Олена": языковед объяснил, как правильно употреблять именаВидео

12:38

Гороскоп Таро на июнь 2023: чего ждать Козерогам, Водолеям и РыбамВидео

12:20

Экс-офицер пояснил, зачем режиму Лукашенко ядерное оружие в БеларусиВидео

12:18

"Путин может не осознавать краха": Уоллес призвал готовиться к любым сценариямВидео

11:48

Гороскоп на завтра 3 июня 2023: Козерогу – тяжелая беседа, Близнецам - прибыльВидео

11:37

"Потери вагнеровцев – от 60 до 100 тыс.": ВСУ в Бахмуте достигли главного – ЧереватыйВидео

11:14

Войска Путина разбегаются: добровольцы России показали бои на БелгородщинеВидео

11:12

Орбан призвал не допустить контрнаступления ВСУ

Реклама
11:10

Танцор-"беглец" Влад Яма внезапно вернулся в Киев

10:51

"Строят вторую КНДР": на замену Лукашенко готовы 2 преемника – БульбаВидео

10:25

Повалий выдала порцию кремлевского бреда про Донбасс и Майдан и удивила фото без глаз

10:09

Гороскоп на июнь 2023: Близнецам - миллионы, Ракам - депрессия, Весам - важная новостьВидео

10:05

На Белгородщине войска РФ устроили "дружеский огонь": Свитан раскрыл подробностиВидео

09:58

"Это шокировало кремлевскую богему": дрон атаковал "святое" место в Москве – ФейгинВидео

09:53

Каменских рассказала, крепок ли ее брак с Потапом из-за отношений на расстоянииВидео

08:58

Погиб за Украину: на Харьковщине проводили в последний путь командира танка

08:56

Генерал Милли – о контрнаступлении ВСУ: решающую роль в операции сыграют танкиВидео

08:50

Пенсия больше 97 тысяч грн: кто в Украине получает сверхвысокие выплатыВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять