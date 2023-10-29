Майор ВСУ рассказал, где россияне могут наступать накануне перевыборов Путина

На юге россияне не смогут ничего сделать, потому что эта группировка оккупационных войск является наиболее неорганизованной частью войск РФ, отметил Гетман.

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Куда россияне могут направить свое наступление перед выборами Путина? / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Минобороны РФ, скриншот из видео

Накануне перевыборов главы кремлевского режима Владимира Путина российские оккупационные войска могут начать наступление на восточном фронте. Об этом в интервью Главреду рассказал ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ Алексей Гетьман.

По его словам, на юге россияне точно не смогут ничего делать, потому что та группировка оккупационных войск, которая находится на левом берегу Днепра вблизи Херсона, является наиболее неорганизованной и недисциплинированной частью российских войск, потому что это именно те войска, которые бежали с правого берега, друг друга топили и дрались за лодки. Туда приезжали Росгвардия и даже ФСБ наводить порядок.

"Сейчас пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк говорит, что у россиян осеннее обострение мародерства – они начали тянуть все, что могут. Не знаю, что еще россияне не растащили, но они продолжают грабить. Поэтому с той стороны вряд ли возможны хоть какие-то наступательные действия. Разве что туда враг перебросит другие войска", - сказал Гетман.

Поэтому, как отметил майор ВСУ, вероятнее всего, будет либо Угледарское направление (но там россиянам не слишком хорошо удается продвигаться), либо Авдеевка, Марьинка, Бахмут – города по центру условного восточного фронта, либо север восточного фронта – Купянское и Лиманское направления.

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Ситуация на фронте

Недавно в ВСУ сообщили о мощном прорыве в районе Бахмута. Силы обороны Украины продвинулись на расстояние от 100 до 300 метров на различных участках Бахмутского фронта. Инициатива на фронте за украинскими военными.

Также сообщалось, что украинские защитники готовят мощный прорыв на юге: экс-командир из Айдара назвал направление. Артиллерия ВСУ с правого берега Днепра не дает россиянам закрепиться и обустроить какие-то стационарные позиции.

Кроме того, министр обороны Украины Рустам Умеров сообщил, что по состоянию на 28 октября российские террористы потеряли около 4 тысяч единиц личного состава во время наступления на Авдеевку Донецкой области.

Смотрите видео, в котором Алексей Гетьман рассказал об угрозах новых наступлений России:

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