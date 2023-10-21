ВСУ готовят мощный прорыв на юге: экс-командир из Айдара назвал направление

Артиллерия ВСУ с правого берега Днепра не дает россиянам закрепиться и обустроить какие-то стационарные позиции.

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ВСУ продвигаются вперед на юге / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ

На левом берегу Днепра в Херсонской области ВСУ прощупывают возможности создания плацдарма, заявил ветеран батальона "Айдар" Евгений Дикий.

"Тот плацдарм, который существенно повлияет на ход этой войны, – это плацдарм, на который дальше можно будет перебросить тяжелую технику, с которого дальше можно будет разворачиваться и заходить в русские тылы", - пояснил он в эфире Сurrenttime.

По его словам, планом "А" украинских защитников была высадка с правого берега на левый и заход в тыл "линии Суровикина". Для противодействия этому оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. При этом ВСУ пришлось менять планы и перейти к трудному наступлению, которое продолжается с июня на запорожском фронте.

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"Но все это время оставалась и до сих пор остается надежда, что можно будет все-таки вернуться к плану "А". Просохнут грунты, а это уже произошло, и русская группировка на левобережье Херсонщины достаточно ослабнет, чтобы можно было там не просто высаживаться, а чтобы можно было и дальше развернуться. Рейдовые действия там происходили все это время", - не исключил он.

Вместе с тем ветеран "Айдара" пояснил, что артиллерия ВСУ с правого берега Днепра не дает россиянам закрепиться и обустроить какие-то стационарные позиции.

"Получилось, что там уже несколько месяцев ни одна из сторон до конца не контролирует ситуацию. Зато там постоянно происходила жесткая война спецназа с двух сторон, потому что туда постоянно ходили в рейды наши силы специальных операций с правого берега. Соответственно, с этих позиций, которые за 20 километров, туда постоянно выдвигаются российские подразделения. Там постоянно были взаимные засады, взаимные налеты", - говорит он.

Собеседник при этом уверен в том, что украинским войскам в Запорожскую область надо пройти через территорию Херсонской области.

"Я думаю, что оттуда будет возможность сразу развернуться к Перекопу. Если удастся закрепиться на плацдарме на Херсонщине, то самое логичное – выходить оттуда сразу к Перекопу. И тогда возникает большой вопрос: а надо ли будет тогда русским вообще удерживать запорожский фронт? Может быть, для них будет гораздо разумнее, наоборот, быстро отступить к Крыму и оборонять перешеек", - добавил Дикий.

Кто такой Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Ранее сообщалось о том, что украинские силы закрепляются на левобережье Херсонщины. По некоторым данным, украинским защитникам удалось продвинуться до дороги Казачьи Лагеря-Крынки-Корсунка.

Напомним, ранее в ВСУ рассказали об ожесточенных боях на Херсонщине. Украинские воины активно отвечают врагу. Работает как ствольная артиллерия, так и РСЗО.

Также сообщалось, что страна-агрессор Россия пытается обесточить Херсон. Почти каждый день обстрел увеличивается на 50-70 снарядов. Захватчики используют также запрещенные фосфорные боеприпасы, много артиллерии.

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