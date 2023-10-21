Украинские силы закрепляются на левобережье Херсонщины: детали операций ВСУ

По некоторым данным, украинским защитникам удалось продвинуться до дороги Казачьи Лагеря-Крынки-Корсунка.

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ВСУ продвигаются на юге / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, Командування Об'єднання Сил ЗСУ

Подразделения Вооруженных сил Украины сумели закрепиться в селе Крынки Херсонской области в результате удачной операции.

Согласно опубликованным геолокационным кадрам, украинские силы продвинулись к северо-востоку от населенного пункта Крынки (в 27 км к востоку от Херсона и 2 км от Днепра), говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По данным российских военных пропагандистов, ВСУ закрепляются возле Крынок и продолжают удерживать позиции возле Антоновского шоссе и железнодорожных мостов. Они также утверждают, что украинским защитникам удалось продвинуться дальше в Крынки вплоть до дороги Казачьи Лагеря-Крынки-Корсунка, прежде чем российские авиаудары отбросили украинские войска на северную окраину населенного пункта.

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По другим данным, продолжаются бои возле Песчановки (14 км к востоку от Херсона и 4 км от Днепра), а на южной окраине населенного пункта действует украинская диверсионно-разведывательная группа.

Как утверждают военные пропагандисты РФ, 18 октября российские силы удерживали только позиции на южной окраине Песчановки. В свою очередь украинский Генштаб 19 октября сообщил, что российская авиация нанесла удар по Песчановке, имея в виду, что украинские силы все еще действуют в населенном пункте.

В свою очередь в ISW отметили, что не наблюдали никакого другого визуального подтверждения того, что украинские силы удерживают какие-то другие позиции в населенных пунктах на восточном берегу Херсонщины, кроме Крынок.

Карта боевых действий на юге / understandingwar.org

Ситуация на Херсонщине

Ранее Генштаб косвенно подтвердил продвижение морпехов на левый берег Днепра. В сводках Генерального штаба отмечается, что российские оккупанты наносили удару по селу Песчановка в Херсонской области.

Напомним, ранее в ВСУ рассказали об ожесточенных боях на Херсонщине. Украинские воины активно отвечают врагу. Работает как ствольная артиллерия, так и РСЗО.

Также сообщалось, что страна-агрессор Россия пытается обесточить Херсон. Почти каждый день обстрел увеличивается на 50-70 снарядов. Захватчики используют также запрещенные фосфорные боеприпасы, много артиллерии.

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