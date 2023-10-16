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РФ пытается "взять" два села: в ВСУ рассказали о тяжелых боях под Бахмутом

Ангелина Подвысоцкая
16 октября 2023, 21:23 обновлено 16 октября, 21:36
Враг стягивает войска на Бахмутское направление, забирая их с других направлений.
ВСУ
РФ пытается захватить два села / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российские оккупанты стягивают свои войска на северный фланг Бахмутского направления. Таким образом враг пытается остановить украинское контрнаступление и помешать ВСУ выйти на оперативное пространство. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Свои войска враг забирает из Купянска и Лимана, где еще недавно было "масштабное наступление" оккупантов. РФ перебрасывает на это направление подразделения "Шторм-Z" и "Шторм-V", которые состоят из зеков. В то же время те подразделения, которые были разгромлены украинскими защитниками, оккупанты отводят на восстановление.

Евлаш акцентировал внимание на том, что каждый день на фронте наблюдаются тяжелые бои. Оккупанты хотят вернуть позиции возле Клещиевки и Андреевки.

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"К югу от Бахмута мы постоянно продолжаем наши наступательные действия. Каждый день с тяжелыми боями наши военные освобождают от десятков до сотен метров на этом направлении, нам удается двигаться вперед, несмотря на натиск противника в личном составе, в количестве тяжелой техники и авиации. Даже в этих населенных пунктах противник пытается восстановить утраченное положение. Он постоянно продолжает огонь по нашим позициям", — рассказал он.

Ситуация в Авдеевке

Ранее Виталий Барабаш рассказал о том, что российские оккупанты лезут, как тараканы, пытаясь взять Авдеевку в окружение. Четвертые сутки в Авдеевке продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты бьют из всего, что у них есть. ВСУ держат свои позиции.

В ОП рассказали о ситуации в Авдеевке и отметили, что там продолжаются ожесточенные бои. РФ активизировалась на Авдеевском направлении, чтобы отвлечь внимание украинских военных и остановить защитников на Южном и Запорожском направлениях.

Недавно стало известно о том, что Москва установила новый дедлайн для "взятия" Донетчины - до 31 декабря. Именно с этим связано то, что враг пытается уничтожить город и захватить его. Если врагу удастся взять город, то оккупанты окажутся на стратегических высотах.

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