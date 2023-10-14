РФ "стирает" Авдеевку: Москва установила новый дедлайн для "взятия" Донетчины

В случае захвата Авдеевки российские оккупанты окажутся на стратегических высотах.

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Оккупанты пытаются захватить Донецкую область до конца года / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, Нацполиция Украины

Российские оккупанты пытаются захватить Авдеевку, чтобы впоследствии выйти на границы Донецкой области. Россияне уничтожают город, применяя все оружие, которое у них есть. Об этом заявил начальник городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш Украинскому радио.

Оккупанты пытаются захватить Донецкую область до 31 декабря. Такой дедлайн Кремль установил своим солдатам. В последние дни враг активизировался на восточном направлении. ВСУ делают все возможное, чтобы удержать Авдеевку, которая расположена на высоте.

"Они поставили очередную дату выхода на административные границы Донецкой области. Теперь 31 декабря. То есть до конца года им поставлена задача выйти на админграницы Донецкой области. Они понимают: если взять высоту Авдеевки, то дальше уже им будет проще дойти до Покровска, и так далее. Поэтому Авдеевка для них крайне важна", – сказал Барабаш. видео дня

Украинским военным удается сдерживать врага. Россиянам не удалось захватить ни одной новой позиции.

"Никакой стратегической высоты им не удалось взять. Очень много войск с той стороны. И все эти свои неудачи на поле боя они сейчас пытаются компенсировать большим количеством авиаракетных и артиллерийских ударов по городу. Город действительно стирают", - сказал Барабаш.

Следует отметить, что Авдеевка является стратегически важным населенным пунктом. Оно расположено очень близко к самому Донецку. К тому же оккупанты этим наступлением пытаются отвлечь внимание ВСУ от Запорожского и Бахмутского направления.

Ситуация в Авдеевке

Ранее Виталий Барабаш рассказал о том, что российские оккупанты лезут, как тараканы, пытаясь взять Авдеевку в окружение. Четвертые сутки в Авдеевке продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты бьют из всего, что у них есть. ВСУ держат свои позиции.

В ОП рассказали о ситуации в Авдеевке и отметили, что там продолжаются ожесточенные бои. РФ активизировалась на Авдеевском направлении, чтобы отвлечь внимание украинских военных и остановить защитников на Южном и Запорожском направлениях.

Глава ОП Андрей Ермак рассказал о том, что россияне используют фосфор для штурма Авдеевки. Оккупанты выжигают весь город.

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