"Отрежь ногу - получишь группу": военному отказались давать 2 группу инвалидности

Нога военного потеряла свою функциональность, но во время прохождения медкомиссии в Харькове ему отказали во второй группе инвалидности.

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В Харькове военному отказали во 2 группе инвалидности, несмотря на то, что его нога нетрудоспособна / Коллаж: Главред, фото: facebook/Dmytro Oliinyk

В Харькове украинский военный едва не потерял ногу, но в Областной медико-социальной экспертной комиссии отказались давать ему вторую группу инвалидности и посоветовали ему "отрезать ногу". Об этом лично рассказал военный Дмитрий Олейник на своей странице в Facebook.

Он получил тяжелое ранение во время боев на Харьковщине. На ноге пришлось провести 15 операций, но функциональность ноги так и не удалось вернуть - она безвозвратно утрачена.

Дмитрий признается, что его нога постоянно нестерпимо болит и усыхает. С каждым днем его нога становится меньше. Защитник Украины хотел сменить группу инвалидности с третьей на вторую. Однако ему отказали из-за того, что медики не ампутировали ему ногу.

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"Так зачем ты оставлял свою ногу? Надо было, чтобы ее отрезали, и была бы 2-я группа, (сказала - Главред) Буничева Лариса Леонидовна, председатель областной МСЭК ... Так тогда, выходит, надо было и погибнуть в одном из штурмов. Это как надо относиться к военным, что можно не принимать во внимание выводы киевских клиник о том, что правая нога потеряла свою функциональную способность и является биопротезом. Этого комиссии МСЭК мало. 15 операций. Мало. Нужно вырвать все живое из человека и ехидно сказать: "Если бы была ампутация – это была бы 2-я группа", – сообщает военный.

Мужчина также заявил, что за подобную "услугу" Харьковская областная МСЭК якобы хочет получить 3-4 тысячи долларов. Он требует уволить руководителя комиссии и назначить на эту должность ветерана войны.

Реакция Минздрава

В Министерстве здравоохранения Украины уже отреагировали на этот скандал и назначило проверку в Харьковской областной МСЭК. После этой проверки, которая состоится на следующей неделе, могут произойти кадровые перестановки, а причастные к этому лица будут привлечены к ответственности.

К тому же в министерстве планируют вообще ликвидировать все МСЭК в 2025 году.

"Отрежь ногу - получишь группу" - это не инцидент, это приговор советской системе ... Группа инвалидности - не предмет для торговли. Есть четкие критерии, по которым она устанавливается. Но самое важное - уважение к героям, к тем, кто защищает нас на фронте, не важно, месяц, год или 9 лет этой войны. Каждый, кто получил ранение, приведшее к инвалидности, должен быть уверен в поддержке государства, а не в обесценивании и унижении", - говорится в сообщении.

В ходе проверки будет рассмотрена правомерность установления Дмитрию Олейнику группы инвалидности. Все необходимые выводы и документы уже направили в Центральную МСЭК МОЗ Украины.

Напомним, сотрудник ТЦК на Львовщине до крови избил мужчину. Оказалось, что он был уклонистом и незаконно пытался выехать из Украины. Однако мужчину задержали и незаконно удерживали в ТЦК. Там его избили и угрожали пистолетом.

Похоже было и на Буковине, там сотрудники ТЦК избили задержанного на глазах у полиции. Полицейские не вмешивались в противоправные действия, а только улыбались, наблюдая за избиением задержанного.

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