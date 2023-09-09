Непригодные к военной службе украинцы будут проходить ВЛК каждый год: юрист раскрыл детали

Временно непригодный призывник будет ежегодно тратить несколько недель на сдачу анализов, посещение врачей и прохождение ВВК.

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Непригодные к военной службе украинцы будут проходить ВЛК каждый год / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Украинским призывникам, которых признали временно непригодными, будут предоставлять отсрочку от призыва на срочную военную службу на срок до года. После этого необходимо будет проводить повторное медицинское освидетельствование. Об этом свидетельствуют новые правила в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины.

Контроль над такими непригодными к военной службе лицами обязаны осуществлять ТЦК и СП.

"Это дополнительное требование будет не только обременять и без того перегруженные территориальные центры комплектования, где проводят осмотр ВВК, но и предусматривает, что временно непригодный призывник будет ежегодно тратить несколько недель на сдачу анализов, посещение врачей и прохождение ВВК", - объяснил юрист Владимир Романчук, передает Зеркало недели.

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Изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ Минобороны внесло приказом №490 от 18 августа 2023 года.

Обновления затронули методологию определения степени пригодности к военной службе, перечню болезней, а также расширили обязанности ВВК.

Мобилизация в Украине

В условиях военного положения в Украине продолжается призыв и мобилизация в ряды Вооруженных сил для отражения российской агрессии. Согласно действующего законодательства, призываются на военную службу по мобилизации военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет. Главред писал, какие болезни дают освобождение от мобилизации.

В Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочку. Изменены критерии определения критически важных предприятий и работников, которых можно забронировать и предоставить им отсрочку от мобилизации.

Также ранее сообщалось, что Раде предлагают разрешить мужчинам отказываться от мобилизации. Нардеп предлагает мобилизовать только "мотивированных патриотов", а граждан, которые не желают воевать – привлекать к работе на экономику.

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