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"Переживаю за жизнь свою и отца": пострадавший от побоев в ТЦК рассказал новые детали

Ангелина Подвысоцкая
23 сентября 2023, 16:35 обновлено 23 сентября, 16:45
Мужчине, которого избили сотрудники ТЦК и СП, до сих пор не отдали паспорт и мобильный телефон.
избиение мужчин в ТЦК
Мужчину избили во Львовском ТЦК и СП / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Во Львовской области в Самборе сотрудники ТЦК и СП незаконно задержали мужчин и избивали их, угрожали пистолетом. Теперь один из мужчин боится за свою жизнь и жизнь своего отца. Видео с таким признанием он опубликовал в Сети.

Оказалось, что после обнародования скандального видео о том, что мужчину до крови избили в военкомате, его отпустили. После этого он жил в машине и только недавно был приглашен на базу отдыха.

Мужчина признался, что остался в Старом Самборе. Однако ему до сих пор не отдали мобильный телефон и паспорт. Пострадавшего вызволили из помещения ТЦК после того, как туда приехали сотрудники ГБР и скорая.

видео дня

"Мне пришлось выставить это видео, людей попросил. Без этого видео мы понимали, что я оттуда не выйду и те люди, которые снимали. Я их предупредил, что потеряют и телефон, и все. Шесть - семь дней я там пробыл. До сих пор нет ни телефона, ни паспорта у меня – не отдают ... Переживаю, конечно, за жизнь и отца, и себя. Есть некоторые нюансы", - сказал он.

Издевательства над мужчинами в ТЦК на Львовщине

Недавно стало известно о том, что сотрудник ТЦК на Львовщине до крови избил мужчину и угрожал ему пистолетом. Оказалось, что пострадавший пытался незаконно выехать в Польшу, но уклониста поймали и отвезли в военкомат в Самборе.

Люди, которых удерживали с избитым мужчиной, сняли на видео момент пыток. На видео было слышно, как мужчина в форме угрожает уклонисту, что его закопают.

Правоохранители начали расследование и узнали о том, что одного из мужчин 10 дней незаконно держали в военкомате. Другой пострадавший пробыл там 7 дней.

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военкоматы Львовская область Самбор
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