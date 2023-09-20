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"Будет новый элемент": США объявят новый пакет военной помощи Украине

Ангелина Подвысоцкая
20 сентября 2023, 21:07 обновлено 20 сентября, 21:14
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США хотят помочь Украине ускорить контрнаступление, которое осложнено из-за заминированных полей.
ВСУ, Байден
США объявят новый пакет помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Офис президента

Украина получит новый пакет военной помощи от США. Президент Джо Байден объявит его уже в четверг, 21 сентября. Об этом на своей странице в Twitter написала корреспондентка Fox News Жаки Генрих.

В этом пакете помощи будет "один или два новых элемента". Однако сообщается, что в пакет не войдут ракеты ATACMS и ПТРК.

США хотят помочь Украине с прохождением минных полей, так как это значительно ускорит контрнаступление ВСУ. Таким образом Украина может получить оборудование для разминирования, кассетные боеприпасы, воздушное прикрытие наземных ресурсов, бронетехнику и противотанковое оборудование для уничтожения вражеских вертолетов.

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Передача танков Abrams и ракет

По данным издания FP, в ближайшие несколько дней США могут начать поставку в Украину основных боевых танков M1A1 Abrams. Это поможет украинскому контрнаступлению.

Также сообщается, что США удвоили производство артиллерии. Также нельзя исключать, что Вашингтон рано или поздно одобрит передачу тактической ракетной системы дальнего радиуса действия, передача которых уже была одобрена Францией и Великобританией.

"Я не буду пытаться оценить запрос Украины. Если они об этом просили, то считают, что это им нужно", - сказал министр обороны США Ллойд Остин.

В то же время один из источников в Конгрессе признался, что все ведомства США согласились передать Украине такие системы. Но Белый дом все еще опасается, что это может привести к эскалации.

Военная помощь Украине

Ранее сообщалось, что Украина получила от Соединенных Штатов Америки кассетные боеприпасы в рамках нового пакета военной помощи. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Правительство Великобритании предоставит Украине новый пакет военной помощи на $65 млн. Он будет включать в себя дополнительные боеприпасы и боевые машины. Так, нашему государству предоставят тысячи дополнительных боеприпасов к Challenger 2, более 70 боевых машин и транспорт для материально-технического обеспечения.

Позднее тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум для ВСУ.

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