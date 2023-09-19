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Контрнаступление ВСУ остановится: генерал сделал прогноз

Ангелина Подвысоцкая
19 сентября 2023, 20:18 обновлено 19 сентября, 20:27
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Контрнаступление ВСУ может остановиться в момент, когда погода сильно ухудшится и ударят морозы.
ВСУ, Марк Милли
ВСУ, Марк Милли / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, 22 отдельная механизированная бригада

Контрнаступление украинских военных прекратится. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли во время брифинга.

Он отметил, что Украина шаг за шагом приближается к конечному состоянию, определенному президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако уже скоро контрнаступление может остановиться.

"С приближением зимы будет какой – то период, когда территория станет менее проходимой, но потом Украина продолжит свое наступление", - отметил Милли.

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В то же время Милли отмечает, борьба в Украине еще не прекратились. Он не берется прогнозировать, когда это может произойти.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что армия Украины должна постепенно наступать, чтобы не давать передышки российским оккупантам. По словам гаранта, ситуация сложная, однако украинские войска владеют инициативой на поле боя.

ВСУ могут успеть разорвать "сухопутный коридор" между РФ и Крымом до зимы, считает начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Согласно оценке Буданова, российская армия в отчаянии из-за нехватки резервов и военной техники.

Россия отводит военные корабли от Крыма, рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. По его словам, враг допускает новых атак по суднам с воздуха и пытается спасти флот.

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война в Украине вторжение России контрнаступление ВСУ
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