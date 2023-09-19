УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ стягивает войска к Токмаку: в ВСУ описали планы оккупантов на юге

Алёна Воронина
19 сентября 2023, 19:43 обновлено 19 сентября, 19:46
154
Захватчики стягивают побольше сил к оккупированному Токмаку, но пока у них не готова ударная группировка. Тем временем ВСУ готовятся к различным сценариям.
Украинские военные, российские военные
РФ боится прорыва и стягивает к Токмаку всё, что может/ коллаж: Главред, фото: ОПБр имени Богдана Хмельницкого, Минобороны РФ

Страна-агрессор Россия пытается стянуть побольше сил во временно оккупированный город Токмак в Запорожской области. Захватчики стягивают туда "всё, что могут", потому что чувствуют опасность прорыва.

Об этом сообщил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона. В то же время он отметил, что пока рано говорить об ударной группировке захватчиков, и добавил, что украинские разведчики следят за развитием событий.

"Готовимся к разному развитию событий. Противник сейчас пытается небольшими группами отбивать позиции, найти какую-то слабину, но наши воины удерживают укрепления на тех рубежах, которые заняли, и продолжают подготовку к дальнейшим действиям", – сказал Штупун.

видео дня

Он добавил, что российские оккупанты продолжают усиливать свою оборону, в частности, они строят дополнительные укрепления и траншеи.

Ситуация на Таврическом направлении

Александр Штупун рассказал о нынешней ситуации на Таврическом направлении. Он отметил, что за минувшие сутки, 18 сентября, российские оккупанты нанесли 21 авиаудар, а также провели 19 боевых столкновений и совершили 819 обстрелов из танков и артиллерии.

Захватчики совершили более 10 попыток атаковать позиции украинских военных в районе Марьинки Донецкой области, но все эти попытки были неудачными.

Также противник безуспешно пытался наступать в районе Работиного в Запорожской области, пытаясь восстановить утраченные позиции. Однако эти попытки тоже закончились для оккупантов провалом – они получили жесткий отпор от защитников Украины. Наступательная операция украинских военных продолжается, отметил Штупун.

Он добавил, что потери врага растут уже вторые сутки подряд.

"За прошедшие сутки (18 сентября – ред.) общие потери врага на Таврическом направлении составили 293 человека, в плен сдались 4 оккупанта, уничтожено 47 единиц военной техники противника – 9 боевых бронированных машин, 11 артиллерийских систем, 20 БПЛА, 7 единиц автомобильной техники и 2 единицы спецтехники. Уничтожены 4 склада БК и еще два "других важных объекта", – рассказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Ситуация в районе Токмака на Запорожье

Ранее разведка Великобритании сообщила, что оккупанты готовятся к наступлению ВСУ на Токмак. Захватчики укрепляют оборону стратегически важного оккупированного города. Противник устанавливает дополнительные блокпосты и противотанковые укрепления и роет новые окопы.

Военный эксперт Денис Попович отмечал, что ВСУ уже вклинились во вторую "линию Суровикина" и близки к прорыву к побережью Азовского моря. По его словам, уничтожение Крымского моста и перехода через Крымский перешеек позволит ВСУ устроить полную блокаду логистики врага на юге.

Также военный эксперт Владислав Селезнев раскрыл, что задумали россияне на Запорожье. Он отметил, что РФ переместила в район Токмака по меньшей мере 3 воздушно-десантные дивизии. По его словам, российское войско накапливает ресурсы не только для противодействия контрнаступлению, но и для собственных будущих контратак. Враг надеется изменить ситуацию на этом направлении, "отодвинув" Силы обороны к селу Работино или даже севернее.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Запорожская область вторжение России Токмак
Реклама

Главное за день

13 и 14 сентября стали для РФ "черными": ГУР анонсирует новые "бахи" в Крыму

13 и 14 сентября стали для РФ "черными": ГУР анонсирует новые "бахи" в Крыму

20:04 Украина
Генсек ООН сделал громкое заявление насчет вторжения РФ в Украину и реформы СБ

Генсек ООН сделал громкое заявление насчет вторжения РФ в Украину и реформы СБ

19:50 Мир
РФ стягивает войска к Токмаку: в ВСУ описали планы оккупантов на юге

РФ стягивает войска к Токмаку: в ВСУ описали планы оккупантов на юге

19:43 Украина
Все главные новости

Последние новости

20:04

13 и 14 сентября стали для РФ "черными": ГУР анонсирует новые "бахи" в Крыму

19:50

Генсек ООН сделал громкое заявление насчет вторжения РФ в Украину и реформы СБ

19:43

РФ стягивает войска к Токмаку: в ВСУ описали планы оккупантов на юге

19:28

Что съесть 20 сентября, чтобы началась счастливая полоса: важные приметы дня

19:10

РФ и ООН зашли в смысловой тупикмнение

В российской верхушке произошёл раскол, Путина ждёт второй мятеж – ЭйдманВ российской верхушке произошёл раскол, Путина ждёт второй мятеж – Эйдман
18:54

Уничтожено много офицеров РФ: под Херсоном взорван штаб "элитной" дивизии врага

18:17

"Тварь, закопаю": сотрудник ТЦК на Львовщине до крови избил мужчину - все подробности

18:17

Контрнаступление зимой, Abrams и ATACMS: о чем говорили США на "Рамштайне"

17:40

Война между кланами и тейпами: эксперт намекнул на вероятного преемника Кадырова

Реклама
17:31

Штаб оккупантов в Мелитополе взлетел на воздух: эпические кадрыВидео

17:24

В "ПриватБанке" начали платить деньги от ООН для пенсионеров: кто имеет право

17:22

Что символизирует цветок фиалка: где поставить, чтобы в дом пришло благополучие

17:10

Не все найдут кота в зоопарке за 15 секунд: невероятная загадка для самых внимательных

16:52

Зеленская поразила "военным" луком в первый день президентского визита в США

16:49

Продукты, генераторы и вещи: россияне полностью уничтожили 300 тонн гуманитарки во Львове

16:41

3 полезные комнатные растения, которые должны быть в каждом доме

16:38

Автоматический запуск Кинжалов: в ВСУ назвали опасность нового самолета РФ

16:35

РФ ударила по Константиновке из С-300: Украина разогнала пропагандистские сомнения

16:34

Три знака зодиака будут плакать от счастья: кому повезет уже в октябре

16:29

Украинский актер-воин ВСУ рассказал, как нашел любовь во время войныВидео

Реклама
16:00

Шпионила из окна: СБУ разоблачила российскую информаторку в Славянске

15:54

Как правильно – "проїзний квиток" или "проїздний": Авраменко объяснил распространенную ошибкуВидео

15:40

Публицист пояснил, допустит ли Путин к выборам в РФ оппозицию

15:20

Оптическая иллюзия покажет, являетесь ли вы реалистом или мечтателем

15:11

В Пенсионном напомнили, кто получит субсидию, а кто останется без нее

15:00

Прошел "Иловайский котел": россияне убили полицейского в ХерсонеФото

14:54

Зерновой конфликт: Шмыгаль поставил жесткий ультиматум Польше и Венгрии

14:40

Что скажут люди: Наталя Холоденко рассказала, как не бояться мнения окружающих

14:23

Пара минут и готово: Клопотенко показал, как заморозить зелень легко и просто

14:22

Счастливое число: Тайсон Фьюри в седьмой раз стал отцом

14:14

Новый виток войны в Карабахе: Азербайджан пошел в атаку на Армению

14:13

Идеальная тренировка-липосакция: как быстро сбросить бока и живот за 10 мин в деньВидео

14:04

3 движения - нет проблем: чем смазать молнию, чтобы не заедала

14:00

BTEX: Изысканное качество тканей для самых требовательных покупателей новости компании

13:46

Именины 20 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

13:38

Зять, есть что взять: на Черниговщине мужчина женился на упекшей его в тюрьму теще

13:36

Ребенка нужно научить биться: Карпачев удивил советом

13:19

Favbet Foundation передал ВСУ Mitsubishi L200

13:14

Китайский гороскоп на завтра 20 сентября 2023: Драконам - счастье, Змеям - конфликт

13:07

Путину выгодно, чтобы все ждали его скорой смерти – ЭйдманВидео

Реклама
13:00

Что нельзя делать с повербанком: три совета, чтобы служил годами

13:00

"Хочу отношения с компромиссами": Барских рассказал, свободно ли его сердце

12:51

Танки Abrams скоро будут на поле боя в Украине: Остин сделал заявление на новом Рамштайне

12:39

Невероятная опасность: почему нельзя выбрасывать батарейки в бытовой мусор

12:32

"До марта 2024 путинский режим падёт": Эйдман назвал условие смены власти в РФ

12:21

Яблоко от яблони: у мамы запроданки Повалий психическое заболевание

11:53

ВСУ поразили российский корабль "Сергей Котов": у Буданова раскрыли детали

11:47

Покрова 2023 по новому календарю: когда отмечать и что нужно сделать в этот день

11:35

"Его тело сдалось, а он стонал и плакал": Фьюри наехал на Усика из-за боя с Дюбуа

11:01

Китайский гороскоп на октябрь 2023: Тиграм – проблемы, Крысам - любовь

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять