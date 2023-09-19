РФ стягивает войска к Токмаку: в ВСУ описали планы оккупантов на юге

Захватчики стягивают побольше сил к оккупированному Токмаку, но пока у них не готова ударная группировка. Тем временем ВСУ готовятся к различным сценариям.

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РФ боится прорыва и стягивает к Токмаку всё, что может/ коллаж: Главред, фото: ОПБр имени Богдана Хмельницкого, Минобороны РФ

Страна-агрессор Россия пытается стянуть побольше сил во временно оккупированный город Токмак в Запорожской области. Захватчики стягивают туда "всё, что могут", потому что чувствуют опасность прорыва.

Об этом сообщил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона. В то же время он отметил, что пока рано говорить об ударной группировке захватчиков, и добавил, что украинские разведчики следят за развитием событий.

"Готовимся к разному развитию событий. Противник сейчас пытается небольшими группами отбивать позиции, найти какую-то слабину, но наши воины удерживают укрепления на тех рубежах, которые заняли, и продолжают подготовку к дальнейшим действиям", – сказал Штупун. видео дня

Он добавил, что российские оккупанты продолжают усиливать свою оборону, в частности, они строят дополнительные укрепления и траншеи.

Ситуация на Таврическом направлении

Александр Штупун рассказал о нынешней ситуации на Таврическом направлении. Он отметил, что за минувшие сутки, 18 сентября, российские оккупанты нанесли 21 авиаудар, а также провели 19 боевых столкновений и совершили 819 обстрелов из танков и артиллерии.

Захватчики совершили более 10 попыток атаковать позиции украинских военных в районе Марьинки Донецкой области, но все эти попытки были неудачными.

Также противник безуспешно пытался наступать в районе Работиного в Запорожской области, пытаясь восстановить утраченные позиции. Однако эти попытки тоже закончились для оккупантов провалом – они получили жесткий отпор от защитников Украины. Наступательная операция украинских военных продолжается, отметил Штупун.

Он добавил, что потери врага растут уже вторые сутки подряд.

"За прошедшие сутки (18 сентября – ред.) общие потери врага на Таврическом направлении составили 293 человека, в плен сдались 4 оккупанта, уничтожено 47 единиц военной техники противника – 9 боевых бронированных машин, 11 артиллерийских систем, 20 БПЛА, 7 единиц автомобильной техники и 2 единицы спецтехники. Уничтожены 4 склада БК и еще два "других важных объекта", – рассказал спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Ситуация в районе Токмака на Запорожье

Ранее разведка Великобритании сообщила, что оккупанты готовятся к наступлению ВСУ на Токмак. Захватчики укрепляют оборону стратегически важного оккупированного города. Противник устанавливает дополнительные блокпосты и противотанковые укрепления и роет новые окопы.

Военный эксперт Денис Попович отмечал, что ВСУ уже вклинились во вторую "линию Суровикина" и близки к прорыву к побережью Азовского моря. По его словам, уничтожение Крымского моста и перехода через Крымский перешеек позволит ВСУ устроить полную блокаду логистики врага на юге.

Также военный эксперт Владислав Селезнев раскрыл, что задумали россияне на Запорожье. Он отметил, что РФ переместила в район Токмака по меньшей мере 3 воздушно-десантные дивизии. По его словам, российское войско накапливает ресурсы не только для противодействия контрнаступлению, но и для собственных будущих контратак. Враг надеется изменить ситуацию на этом направлении, "отодвинув" Силы обороны к селу Работино или даже севернее.

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