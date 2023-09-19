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Прошел "Иловайский котел": россияне убили полицейского в Херсоне

Алёна Воронина
19 сентября 2023, 15:00 обновлено 19 сентября, 15:02
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Сержант полиции находился рядом с троллейбусом, который попал под обстрел оккупантов.
Погибший в Херсоне полицейский Андрей Тарчинский
Оккупанты убили полицейского Андрея Тарчинского в Херсоне/ коллаж: Главред, фото: Telegram Александр Прокудин, Нацполиция Украины

В результате обстрела Херсона российскими оккупантами утром во вторник, 19 сентября, погиб 49-летний сержант полиции Андрей Тарчинский. Ранее он был миротворцем в Боснии и Герцеговине, а также в Косово, а после незаконной оккупации страной-агрессором Россией Крыма он добровольцем пошел на войну.

Находясь в рядах роты патрульной полиции особого назначения "Херсон", Тарчинский попал в окружение под Иловайском и получил тяжелое ранение, спасая побратимов. Но ему удалось выйти из вражеского окружения. Подробности о полицейском, которого убили оккупанты в Херсоне, рассказали в Национальной полиции Украины.

"В мирной жизни Андрей остался человеком с большим благородным сердцем, готовым к самопожертвованию ради других. Гибель Андрея Тарчинского – тяжелая и мучительная потеря для всей полиции. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Андрея. Скучаем вместе с вами. Светлая память...", – добавили в Нацполиции.

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Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал в Telegram, что они с погибшим сержантом полиции Тарчинским ранее вместе проходили службу. Глава ОВА рассказал, что жизнь полицейского оборвал вражеский артиллерийский обстрел.

"Вместе проходили службу. Имел честь неоднократно вручать Андрею ведомственные знаки отличия. Он был настоящим. Человеком, Воином, Другом... Сразу после оккупации Крыма Андрей встал на защиту нашего государства, затем – война на востоке, Иловайский котел, спасение побратимов, ценой тяжелого ранения. Несмотря на всё вернулся на службу полицейским, чтобы помогать другим", – рассказал Прокудин.

Ранее сообщалось, что полицейский Тарчинский погиб, находясь рядом с троллейбусом, который обстреляли оккупанты. Ранения получили двое пассажиров троллейбуса – мужчины 33 и 57 лет, их госпитализировали.

  • Погибший в Херсоне полицейский Александр Тарчинский
    Погибший в Херсоне полицейский Александр Тарчинский Telegram Александр Прокудин, Нацполиция Украины
  • Погибший в Херсоне полицейский Александр Тарчинский
    Погибший в Херсоне полицейский Александр Тарчинский Telegram Александр Прокудин, Нацполиция Украины
  • Погибший в Херсоне полицейский Александр Тарчинский
    Погибший в Херсоне полицейский Александр Тарчинский Telegram Александр Прокудин, Нацполиция Украины
  • Погибший в Херсоне полицейский Александр Тарчинский
    Погибший в Херсоне полицейский Александр Тарчинский Telegram Александр Прокудин, Нацполиция Украины

Удары РФ по Херсонской области

23 августа сообщалось, что оккупанты сбросили авиабомбы на детсад и жилые дома Херсона. Две управляемые авиабомбы российские захватчики сбросили с самолетов около 4 часов утра. Были пострадавшие и разрушения.

3 сентября РФ ударила по Херсонщине, убив мужчину и ранив его жену и дочь. Российские оккупанты обстреляли Белозерскую общину. Девятилетняя девочка осталась без отца, едва не потеряла маму и свою жизнь.

Также 15 сентября сообщалось, что РФ сбросила авиабомбу по жилому кварталу Новой Каховки. На жилой район упала авиабомба с российского самолета. Стало известно, что несколько российских самолетов вылетели из района Таганрога и выпустили КАБ в сторону Бериславского района, но одна из авиабомб упала в Новой Каховке. Были пострадавшие.

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война в Украине новости Херсона полиция Херсонская область Национальная полиция
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