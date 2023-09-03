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Девочка осталась без отца и едва не потеряла маму: РФ ударила по Херсонщине

Ангелина Подвысоцкая
3 сентября 2023, 20:40 обновлено 3 сентября, 21:00
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Российские оккупанты обстреляли Белозерскую громаду, в результате погиб мужчина, его ребенок и жена ранены.
обстрел Херсонской области
Оккупанты обстреляли Херсонскую область / коллаж: Главред, фото: Херсонская областная прокуратура

Российские оккупанты обстреляли Херсонскую область. Вследствие этого девятилетняя девочка осталась без отца, едва не потеряла маму и свою жизнь. Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

Оккупанты 3 сентября ударили по Белозерской громаде. Они попали по частному дому.

"От полученных ранений погиб хозяин. Также медицинская помощь оказывалась его жене, ребенку и односельчанину", - говорится в сообщении.

видео дня

Также оккупанты обстреляли из артиллерии Херсон и ранили мужчину.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Нарушение законов и обычаев войны".

Война в Украине

Напомним, РФ ударила десятками дронов по югу Одесской области, есть раненые и "прилеты". В ночь на воскресенье, 3 сентября, российские оккупационные войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Подунавья в Одесской области, в результате есть пострадавшие. Массированная дроновая атака продолжалась более 3,5 часов.

В американском Институте изучения войны (ISW) отмечают, что ВСУ прорываются вперед на Запорожье. В Запорожской области подразделения Вооруженных сил Украины продолжают контрнаступательные действия на Мелитопольском направлении. В то же время продвижение ВСУ замедляется из-за дополнительных российских бетонных укреплений и плотных минных полей.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что ВСУ подступают ко 2-й линии обороны россиян. Оккупанты 60% времени и ресурсов потратили на оборудование первой линии обороны, которую прорвали ВСУ. Вторая и третья линия обороны захватчиков слабее.

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война в Украине вторжение России Херсонская область
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