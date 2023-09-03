Девочка осталась без отца и едва не потеряла маму: РФ ударила по Херсонщине

Российские оккупанты обстреляли Херсонскую область. Вследствие этого девятилетняя девочка осталась без отца, едва не потеряла маму и свою жизнь. Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.
Оккупанты 3 сентября ударили по Белозерской громаде. Они попали по частному дому.
"От полученных ранений погиб хозяин. Также медицинская помощь оказывалась его жене, ребенку и односельчанину", - говорится в сообщении.
Также оккупанты обстреляли из артиллерии Херсон и ранили мужчину.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Нарушение законов и обычаев войны".
Война в Украине
Напомним, РФ ударила десятками дронов по югу Одесской области, есть раненые и "прилеты". В ночь на воскресенье, 3 сентября, российские оккупационные войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Подунавья в Одесской области, в результате есть пострадавшие. Массированная дроновая атака продолжалась более 3,5 часов.
В американском Институте изучения войны (ISW) отмечают, что ВСУ прорываются вперед на Запорожье. В Запорожской области подразделения Вооруженных сил Украины продолжают контрнаступательные действия на Мелитопольском направлении. В то же время продвижение ВСУ замедляется из-за дополнительных российских бетонных укреплений и плотных минных полей.
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что ВСУ подступают ко 2-й линии обороны россиян. Оккупанты 60% времени и ресурсов потратили на оборудование первой линии обороны, которую прорвали ВСУ. Вторая и третья линия обороны захватчиков слабее.
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