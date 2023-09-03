ВСУ подступают ко 2-й линии обороны россиян: генерал оценил перспективы прорыва

Оккупанты 60% времени и ресурсов потратили на оборудование первой линии обороны, которую прорвали ВСУ. Вторая и третья линия обороны захватчиков слабее.

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ВСУ подступают ко 2-й линии обороны россиян/ коллаж: Главред, фото: 35 ОБРМП имени Михаила Остроградского, 17 ОТБО имени Констятнтина Пестушко

Украинские военные на юге нашего государства прорвали первую линию обороны российской оккупационной армии и закрепляются на отвоеванных территориях. На построение первой линии обороны захватчики потратили 60% своего времени, и лишь 20% у них ушло на сооружение второй и третьей линий обороны.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в интервью The Observer. Он отмечает, что оккупанты больше года потратили на оборудование этой первой линии, которую прорвали защитники Украины.

"По моему мнению, россияне считали, что украинцы не прорвутся через эту (первую) линию обороны. Они готовились больше года. Они сделали всё, чтобы этот участок был хорошо подготовлен", – отметил генерал.

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Сейчас украинские воины находятся между первой и второй оборонительными линиями.

"В центре наступления мы завершаем уничтожение вражеских подразделений, прикрывающих отход российских войск за их вторую линию обороны", – рассказал Тарнавский.

Он объяснил, что украинские военные не могли продвигаться вперед через огромное минное поле, которое установили российские оккупанты. Захватчики просто стояли за этим препятствием и "ждали украинскую армию", подбивая технику защитников Украины. Поэтому украинские воины проводили разминирование только ночью.

Но теперь, когда минный барьер уже преодолен, российским захватчикам приходится маневрировать и перемещать свои силы. При этом противник подтягивает свои силы не только с других оккупированных территорий Украины, но и с территории страны-агрессора России.

Перспективы прорыва второй линии обороны россиян

Генерал Тарнавский убежден, что у россиян рано или поздно не хватит сил, и это позволит украинским военным наступать быстрее. Он подчеркнул, что после прорыва защитниками Украины первой линии обороны оккупанты потеряли значительную часть своего преимущества. Вторая и третья линии обороны захватчиков не так надежны, добавил генерал.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что ВСУ мощно "насыпали" оккупантам на Таврическом направлении. Российские оккупационные войска за одни сутки потеряли на Таврическом направлении 289 человек личного состава и 32 единицы военной техники, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

В американском Институте изучения войны (ISW) отмечают, что ВСУ прорываются вперед на Запорожье. В Запорожской области подразделения Вооруженных сил Украины продолжают контрнаступательные действия на Мелитопольском направлении. В то же время продвижение ВСУ замедляется из-за дополнительных российских бетонных укреплений и плотных минных полей.

Напомним, РФ ударила десятками дронов по югу Одесской области, есть раненые и "прилеты". В ночь на воскресенье, 3 сентября, российские оккупационные войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Подунавья в Одесской области, в результате есть пострадавшие. Массированная дроновая атака продолжалась более 3,5 часов.

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