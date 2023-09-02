19-летняя девушка вмиг потеряла маму и папу: РФ безжалостно влупила по Угледару

Российские оккупационные войска 2 сентября обстреляли Угледар Донецкой области, в результате чего два человека погибли и еще двое получили ранения. Об этом сообщил Офис генерального прокурора в Telegram-канале.
Отмечается, что удар по Угледару, вероятно, был авиационным. В эпицентре попаданий оказалась жилая застройка. В результате взрыва в одной из многоэтажек погибли 43-летний мужчина и его 42-летняя жена.
"19-летняя дочь супругов и еще одна местная жительница 53 лет получили ранения. С минно-взрывными травмами, контузиями и ушибами тела они доставлены в медицинское учреждение для оказания неотложной медицинской помощи", - говорится в сообщении.видео дня
В Офисе генпрокурора проинформировали, что взрывами разрушена часть подъезда жилого дома, повреждены перекрытия, изуродованы окна и балконы.
"Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", - подчеркнули в ОГП.
Российские атаки на Украину
Как сообщал Главред, российские оккупационные войска 2 сентября обстреляли Середину-Буду на Сумщине, в результате чего погиб 32-летний капитан полиции, старший следователь Руслан Фараонов. У погибшего следователя остались жена, которая служит в ювенальной полиции, и две дочери 11 и 12 лет.
Кроме того, 28 августа РФ влупила "Ураганами" по частным домам в Торецке. От вражеского снаряда погибла 39-летняя женщина, которая на момент атаки занималась домашними делами на собственном дворе. Еще трое местных жителей получили осколочные ранения и контузию, среди них супружеская пара в возрасте 72 и 73 лет и женщина 88 лет.
Также недавно стало известно, что оккупанты бьют по Украине "новыми" ракетами. В ходе массированных ударов по Украине российские оккупанты применяют крылатые ракеты с новыми серийными номерами. Тем самым россияне пытаются запутать Украину ракетами с новыми номерными обозначениями, которыми они атакуют наше государство.
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