Бойцы ВСУ штурмовали войска РФ в районе Угледара и взяли ряд позиций – Генштаб

Силы обороны Украины провели результативные наступательные действия в Донецкой области, рассказал спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

https://glavred.info/ukraine/boycy-vsu-shturmovali-voyska-rf-v-rayone-ugledara-i-vzyali-ryad-poziciy-genshtab-10478485.html Ссылка скопирована

В районе города Угледар украинские воины добились успеха на отдельных участках - Генштаб / Коллаж: Главред, фото: 28-я ОМБр (иллюстративное фото), Deep State

Вооруженные силы Украины провели контрнаступательные военные мероприятия в Донецкой области. Удалось отбить ряд позиций оккупантов агрессора России в районе Угледара. Также войска добились результатов в ходе наступления на направлениях Новоданиловка-Роботино и Левадное-Старомайорское. Об этом заявил спикер Генштаба Андрей Ковалев.

В ходе брифинга он рассказал о том, что украинские войска в пятницу утром, 16 июня, проводят мероприятия по закреплению на занятых позициях в районе Угледара Донецкой области. Их бойцы ВСУ отбили у оккупантов РФ в ходе штурма.

"В районе города Угледар украинские воины добились успеха на отдельных участках. В ходе проведения штурмовых действий закрепляются на достигнутых рубежах", - отметил Ковалев.

По его словам, ВСУ также атаковали на направлениях Новоданиловка-Роботино и Левадное-Старомайорское и достигли определенных результатов.

Также армия Украины наступала и восточнее населенного пункта Ступочки Константиновского района Донецкой области.

"Вытеснили российских оккупантов с занимаемых позиций", - подчеркнул Андрей Ковалев.

Контрнаступление ВСУ

Представитель Генерального штаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов сказал, что за неделю контрнаступательных действий было освобождено 7 населенных пунктов. Также войска продвинулись в Пологах и Великой Новоселке Запорожской и Донецкой областей.

В Институте изучения войны сообщили, что армия Украины продвигается на фронте. Американцы акцентировали внимание на том, что ВСУ пока еще не начали свое полномасштабное контрнаступление.

Глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли полагает, что силы обороны Украины добьются своих целей на фронте. Однако на достижение нужного результата понадобится много времени.

Смотрите видео, в котором Селезнев рассказал, как ВСУ прорывают первую линию обороны оккупантов РФ:

Другие новости: