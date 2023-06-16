ВСУ наращивают темп контрнаступления: в ISW указали на успехи и серьезную проблему

Защитники Украины за прошедшие сутки продолжали наступать по меньшей мере на трех направлениях фронта. Кое-где удалось серьезно продвинуться.

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ВСУ наращивают темп контрнаступление/ коллаж: Главред, фото: 72 ОМБР имени Черных Запорожцев, 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского

Украинские военные в четверг, 15 июня, продолжали проводить контрнаступательные действия по меньшей мере на трех направлениях фронта и достигли определенных успехов. В частности, были проведены успешные действия к северу и северо-западу от Бахмута.

Кроме этого, согласно сообщению объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, защитники Украины продвинулись до километра на западе Донецкой области и продолжают попытки улучшить свои тактические позиции возле Угледара. Об этом рассказывают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В ISW обратили внимание, что российские провоенные блогеры на фоне определенных успехов ВСУ сообщали, якобы украинские военные "безуспешно наступали" на юго-запад и юг от Орехова Запорожской области.

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Как сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов, защитники Украины продвинулись до 3 км возле Малой Токмачки на Западе Запорожской области и до 7 км в районе Великой Новоселки на западе Донецкой области. Громов рассказал, что воины ВСУ с начала контрнаступательных действий освободили семь населенных пунктов в этих районах.

В то же время в ISW обратили внимание на слова советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка, который заявил, что контрнаступление "как таковое" еще не началось, просто ведутся определенные наступательные действия.

"Это, вероятно, объясняет, что украинские силы еще не начали своих основных усилий. ISW оценивает, что текущие украинские наступательные операции, вероятно, создают условия для более широких контрнаступательных целей, которые не являются четкими сразу и поэтому являются начальной фазой текущего контрнаступления", – предположили аналитики.

Что может помешать ВСУ в контрнаступлении

В ISW отмечают, что российские средства радиоэлектронной борьбы являются ключевым фактором, который затрудняет контрнаступление украинских войск на Запорожском направлении.

В Институте изучения войны подчеркнули, что российские средства РЭБ имеют решающее значение для осложнения украинских контратак на этом направлении.

Война в Украине

Ранее Reuters со ссылкой на военных экспертов сообщало, что Силы обороны Украины ждут тяжелые испытания контрнаступления. Украинские войска удалены от основной линии обороны России, а значит несут потери перед тем, как до нее доберутся. Но говорить об успехе или провале контрнаступления ВСУ еще рано.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил уверенность, что война страны-агрессора России против Украины может завершиться ранее 2024 года. Однако, по его словам, нужно заниматься планированием только после конкретных успехов ВСУ.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время масштабного контрнаступления украинских военных потери техники есть с обеих сторон. Но это не станет препятствием для продвижения вперед защитников Украины, ведь у них есть достаточно мощностей для ремонта этой техники, после чего ее будут возвращать на поле боя. В то же время Украина будет получать непрерывную помощь от союзников.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр вечером 15 июня рассказала, что на фронте сейчас идет наступление и оборонительные действия. На разных направлениях и районах происходят бои – ВСУ уверенно продвигаются. В то же время враг на востоке продолжает концентрировать значительное количество сил и подтягивает резервы с других направлений. Известно, что с юга на восток было перемещено вражеское подразделение десантно-штурмовых войск.

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