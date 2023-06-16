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Под Курском в РФ вспыхнул масштабный пожар после атаки дрона

Анна Ярославская
16 июня 2023, 06:42 обновлено 16 июня, 06:57
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Перед пожаром очевидцы слышали "громкий хлопок". Площадь возгорания - около 2000 кв.м.
Пожар в Курске
Пожар в Курске вспыхнул на заводе "Белполь" / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Ночью в российском Курске на заводе по производству текстиля "Белполь" вспыхнул мощный пожар. Перед пожаром местные жители слышали взрыв.

Как пишут российские пропагандистские Telegram-каналы, беспилотник "атаковал вышку связи в поселке Красниково", но, задев ее, влетел в административное здание текстильного предприятия "Белполь".

Пожар в населенном пункте начался около 02:14.

видео дня

Перед пожаром очевидцы слышали "громкий хлопок". На видео с камеры домофона видна яркая вспышка, после этого начался пожар.

РосСМИ также сообщают, что горели два здания – огонь перекинулся и на склад. Площадь пожара – 1500 квадратных метров.

Ночью Курск атаковал дрон
Ночью Курск атаковал дрон, пишут росСМИ / Скриншот

В МЧС РФ уточнили, что возгорание возникло на складе с пухом.

"Площадь возгорания около 2000 кв.м. В тушении задействованы более 40 человек и 10 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

Смотрите видео пожара в Курске:

Скриншот

Как сообщал Главред, в ночь на 15 июня в российском Краснодаре было громко - в городе прозвучали мощные взрывы. Их звуки слышали в каждом районе города, у некоторых жителях в квартирах даже задрожали окна.

26 мая в центре города Краснодар в РФ также прогремели два громких взрыва. Российские пропагандистские СМИ писали о том, что город был атакован беспилотниками.

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