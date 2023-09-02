Без папы остались две дочери: россияне убили 32-летнего полицейского

Российские оккупационные войска 2 сентября обстреляли Середину-Буду на Сумщине, в результате чего погиб 32-летний капитан полиции, старший следователь Руслан Фараонов. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в своем Telegram-канале.
По его словам, россияне нанесли новый удар во время того, как капитан Руслан Фараонов документировал последствия предыдущих разрушений, вызванных атакой страны-агрессора России.
У погибшего следователя остались жена, которая служит в ювенальной полиции, и две дочери 11 и 12 лет.
"Искренне сочувствую семье погибшего. О семье непременно позаботятся", - написал Клименко.
Он также отметил, что приграничье Сумщины ежедневно под огнем россиян. Только в течение прошлой недели зафиксировано 187 обстрелов, в результате которых погибли 3 человека и еще 16 получили ранения.
Напомним, недавно в Верховной Раде Украины сообщили о гибели на войне народного депутата IV созыва Сергея Слабенко. Экс-нардеп погиб в боях на Запорожском направлении. Сергея дома ждала жена с сыном и дочкой.
Также сообщалось, что в боях на Донбассе погиб командир противотанкового отделения. Александр Рицкий погиб при выполнении боевого задания возле села Ивановское Бахмутского района Донецкой области.
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