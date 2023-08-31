Война может завершиться в 2023 году: президент озвучил важнейшие условия

Зеленский заявил, что для завершения войны нужны условия – например, если наше государство будет продвигаться на поле боя и давить на оккупантов.

https://glavred.info/ukraine/voyna-mozhet-zavershitsya-v-2023-godu-prezident-ozvuchil-vazhneyshie-usloviya-10497349.html Ссылка скопирована

Зеленский заявил, что война может завершиться в 2023 году / 14 ОМБр имени Романа Великого, Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война страны-агрессора России против Украины может завершиться в 2023 году, однако для этого нужны определенные условия. Об этом украинский гарант сказал в интервью португальскому телеканалу RTP.

"Война может завершиться и в этом году. Все зависит от нескольких компонентов. Если у нас будет продвижение на поле боя, мы будем давить на них и полностью сломаем их моральный дух, то мы можем и не представлять до конца, что произойдет. Пример Херсона показал, как они выводили 40 тысяч человек. Они бежали быстро, стремительно, бросали технику", - сказал Зеленский.

В то же время глава украинского государства назвал несколько факторов, которые могут затянуть войну. В частности, зимние блэкауты, устроенные россиянами.

видео дня

"Замедление процессов на фронте, блэкауты в Украине... Каждые такие вещи убивают возможности политического урегулирования войны. Потому что снова приближается зима, Россия может поступать так, и такие шаги могут изменить положение полностью. Тогда Россия постоянно будет в процессе получения различных ответов от Украины", - заявил президент.

Когда закончится война в Украине?

Недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что развязана страной-агрессором РФ война против Украины может завершиться уже к зиме. Он подчеркнул, что контрнаступлений Вооруженных сил Украины может быть несколько.

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник считает, что война в Украине может завершиться до конца 2023 года. По его словам, главным вопросом остается то, предоставят ли Украине ракеты дальнего действия и истребители западного образца. И оно должно быть решено уже сейчас. Получение Украиной этого вооружения будет способствовать завершению войны.

В то же время полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан заявил, что разгром российской армии в Украине может произойти весной-летом 2024 года. По его словам, такие сроки могут быть связаны с тем, что в следующем году должны состояться президентские выборы в США.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.