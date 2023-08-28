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"Можем уничтожать все российское": у Зеленского сообщили о консенсусе с партнерами

Алина Дембицкая
28 августа 2023, 22:16 обновлено 28 августа, 22:16
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Подоляк заметил, что еще год назад, когда были какие-то удары по Крыму, все говорили: "Нет-нет. Давайте только без этого".
Подоляк, ВСУ
Подоляк заявил, что Украина может уничтожать все российское / Коллаж: Главред, фото: фото: 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна, скриншот YouTube

Украина пришла к консенсусу с государствами-партнерами по нанесению ударов по российских объектах на оккупированных территориях нашей страны. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Сегодня уже есть консенсус абсолютный относительно того, что мы можем уничтожать все российское, например, в Крыму", - сказал Подоляк.

Он напомнил, что еще год назад, когда были какие-то удары по Крыму, все говорили: "Нет-нет. Давайте только без этого".

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"Сегодня уже есть абсолютный консенсус, который тождествен количеству стран, которые нас поддерживают, что мы можем уничтожать все российское на оккупированных территориях", - подчеркнул советник руководителя ОП.

Кроме того, по словам Подоляка, количество неустановленных беспилотников на территории страны-агрессора будет только увеличиваться.

"Что касается России, то там беспилотники. Давайте здесь зафиксируем официальную позицию – неустановленной природы. И, безусловно, количество этих беспилотников будет увеличиваться. Потому что Россия все больше и все чаще демонстрирует неконтролируемость своего воздушного пространства, и вообще самой вертикали как таковой, которая не может идентифицировать откуда те угрозы идут", - подчеркнул он.

"Бавовна" в Москве

Как сообщал Главред, в ночь на среду, 23 августа, в столице страны-агрессора России раздавались взрывы. Москву атаковали дроны. Один из них попал в здание в "Москва-Сити". Всего до столицы страны-агрессора добрались три дрона.

Жители Москвы были в шоке из-за нового удара БПЛА. По словам очевидцев, громкие взрывы в Москве прогремели около трех часов ночи. Один из жителей Москвы пожаловался на то, что в результате взрыва беспилотника в окнах его квартиры выбило стекло.

Позже в ГУР раскрыли детали ударов по Москве. Беспилотник, который рано утром 23 августа попал в один из небоскребов Москва-Сити, запустило ГУР Минобороны. Такие данные публикует NV со ссылкой на источник в военной разведке. При этом в ГУР также добавили, что военная разведка Украины увеличивает усилия в этом направлении.

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война в Украине Михаил Подоляк война России и Украины
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