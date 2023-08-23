"Путин не способен защитить столицу": в ГУР раскрыли детали ударов по Москве

Удары по Москве приводят к сбоям работы аэропортов, срыву рейсов, эвакуации чиновников и работников спецслужб РФ.

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Последствия "бавовны" в Москве / Коллаж: Главред, Фото: Скриншот, УНИАН

Стали известны новые подробности удара беспилотников по центру Москвы в ночь на среду, 23 августа.

Беспилотник, который рано утром 23 августа попал в один из небоскребов Москва-Сити, запустило ГУР Минобороны. Такие данные публикует NV со ссылкой на источник в военной разведке.

По его словам, нынешний удар дронов по столице страны-агрессора, как и предыдущие атаки, являются делом рук ГУР.

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"Уже традиционные удары по Москве, которые приводят к сбоям работы аэропортов, срыву рейсов, эвакуации чиновников и работников спецслужб с рабочих мест, демонстрируют неспособность Путина защитить даже столицу", — заявили в украинской разведке.

При этом в ГУР также добавили, что военная разведка Украины увеличивает усилия в этом направлении.

Ранее сообщалось о том, что жители Москвы в шоке из-за нового удара БПЛА. Жители Москвы рассказали о том, как пережили новую атаку неизвестных беспилотников, в результате которой прогремели взрывы в центре российской столицы.

Напомним, дроны ночью атаковали столицу РФ. Всего до столицы страны-агрессора добрались три дрона. В РФ начали оправдываться, что "смогли несколько беспилотников сбить".

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