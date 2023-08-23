"Страшно, дрон прилетел – взрыв": жители Москвы в шоке из-за нового удара БПЛА

Жители Москвы рассказали о том, как пережили новую атаку неизвестных беспилотников, в результате которой прогремели взрывы в центре российской столицы.
В Сети появились свидетельства очевидцев, которые описывают новую атаку дронов на Москву.
Один из жителей Москвы пожаловался на то, что в результате взрыва беспилотника в окнах его квартиры выбило стекла.
При этом он показал последствия удара БПЛА по центру Москвы. По словам очевидца, громкие взрывы прогремели около трех часов ночи.
"Страшно было к окну подходить. А дрон прилетел - взрыв", - рассказывает житель Москвы.
По его словам, в результате взрыва беспилотника стекла в окнах были выбиты сразу в нескольких комнатах.
Смотрите видео - жители Москвы жалуются на удары беспилотников:
Напомним, дроны ночью атаковали столицу РФ. Всего до столицы страны-агрессора добрались три дрона. В РФ начали оправдываться, что "смогли несколько беспилотников сбить".
Ранее сообщалось, что москвичи ошалели из-за ночной атаки дронов. По словам очевидцев, в Москве взорвались сразу несколько беспилотников.
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