Создал застенки на захваченных территориях: главному тюремщику РФ объявлено подозрение

В застенках к людям применяют жестокие пытки, в том числе с использованием электрического тока и инсценировки "расстрелов".

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СБУ сообщила о подозрении генерал-полковнику РФ / Коллаж: Главред, фото: СБУ, ua.depositphotos.com

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому генерал-полковнику Аркадию Гостеву – директору Федеральной службы исполнения наказаний РФ.

Как сообщают в СБУ, по указанию Кремля Гостев создал на временно оккупированной части нашего государства сеть российских тюрем под видом "исправительных" и "лечебно-исправительных" учреждений. Соответствующее решение Москвы было закреплено распоряжением № 97-р за подписью председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

По данным следствия, созданные агрессором тюремные объекты россияне используют как "концлагеря" и застенки, в которые заключают жителей временно захваченных регионов Украины.

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В застенках к людям применяют жестокие пытки, в том числе с использованием электрического тока и инсценировки "расстрелов". При этом именно Гостев отвечает за назначение руководителей оккупационных тюрем и определяет "режим" их деятельности в составе захватнических органов РФ. Таким образом он лично организует и контролирует участие своих "подчиненных" в карательных мероприятиях против участников движения Сопротивления во временно оккупированных регионах Украины.

Как отмечают в Офисе генпрокурора, речь идет об учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, расположенных в г. Херсоне, старой Збурьевке, Дарьевке, Голой Пристани и селе Центральное Николаевской области.

Следователи Службы безопасности сообщили Гостеву о подозрении по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти). Расследование проводили при процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры.

Напомним, ранее СБУ объявила о подозрении в госизмене экс-нардепу Мураеву. Экс-нардеп использовал телеканал "Наш" для распространения российской пропаганды в информационном пространстве Украины. Прежде всего, это касалось подачи искаженной информации о внутренней ситуации в нашем государстве и ее восприятии на международной арене.

Кроме того, нардепу Аристову сообщили о подозрении. Народный депутат Украины Юрий Аристов, который является заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, засветился на Мальдивах в 5-звездочном отеле.

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