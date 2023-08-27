Выжил ради трех дочерей: воин ВСУ с пулей в сердце прошел пять километров

Защитник вспоминает, как во время тяжелых боев за Работино россияне крыли наших воинов всем, что имели на вооружении.

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Воин ВСУ с пулей в сердце прошел пять километров / Коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр имени короля Даниила, скриншот из видео

Украинский защитник с позывным "Туз" во время освобождения села Работино Запорожской области получил тяжелые ранения. С пулей в сердце, простреленным предплечьем и ногами, защитник боролся за свою жизнь ради трех дочерей. Об этом рассказывает ТСН.uа.

Защитник вспоминает, как во время тяжелых боев за Работино россияне крыли наших воинов всем, что имели на вооружении. Однако село таки отвоевали и над ним теперь развевается украинский флаг.

"Они повылазили, начали нас обстреливать, начался артобстрел и гранатами забрасывать начали... Дрончики. Одного убили, меня ранило, я упал, как смог наложил турникет", - рассказывает Александр "Туз".

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Как рассказал воин, вместе с собратьями он полтора суток эвакуировался. Сначала шел сам, потом сил не хватило.

"Я километров 5 шел, наверное в состоянии аффекта, а тогда уже не смог. Меня ребята уже начали нести. Ползли, бежали по блиндажам, в каждом блиндаже нас крыли жестко, но доползли", - вспоминает военный.

С огнестрельным переломом предплечья, травмами ног и пулевым ранением Александра доставили в военный госпиталь. Первыми его прооперировали травматологи. Пулю в сердце военного нашли с помощью медицинского vагнита. Она вошла через шею и запеклась в грудной клетке.

На третьи сутки состояние Александра стабилизировалось. Он смог встать с постели и ходить. Говорит, выжил благодаря его трем дочкам, которые ждут его дома на Днепропетровщине.

После реабилитации Александр планирует вернуться в свою бригаду. Говорит, что в войске нашел настоящих друзей, которых не было в мирной жизни. Поэтому будет отвоевывать каждый сантиметр нашей земли вместе с ними.

Напомним, ранее Главред рассказывал, как врачи чудом спасли 22-летнего воина. Георгий Раскалей перенес три инсульта, остановку дыхания и ампутацию руки. Медики давалb парню мизерный шанс на выздоровление, однако герой стремительно идет на поправку.

Также недавно военный рассказал, как чудом спасся во время атаки на Чернигов. Воина спасло то, что он успел спуститься на первый этаж всего за минуту до того, как произошел коварный удар захватчиков.

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