В одной из областей Украины срочно усиливают мобилизацию: все подробности

Мобилизационные меры усилят, чтобы выполнить планы, поставленные государством.

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В Харьковской области усиливают мобилизацию / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Один из регионов Украины принял важное решение по усилению плановых мобилизационных мероприятий. Так, чтобы выполнить планы, поставленные государством, процесс мобилизации срочно усиливают в Харьковской области. Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация со ссылкой на заместителя начальника Харьковской ОВА Романа Семенуху.

Как отмечается, этот вопрос обсуждался во время межведомственного совещания. Во время встречи чиновники рассмотрели шаги по сотрудничеству между органами, которые занимаются осуществлением мобилизационных мероприятий на территории региона.

"С целью выполнения планов, поставленных государством, Харьковская областная военная администрация усиливает свое сотрудничество с региональным центром комплектования и социальной поддержки в направлении осуществления мобилизационных мероприятий. Также продолжаем всячески помогать нашим защитникам и защитницам", - отметил Семенуха. видео дня

Кроме того, по результатам совещания было решено создать на территории районных военных администрации и населенных пунктов области комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с усилением плановой мобилизации.

Участниками совещания были:

врио начальника Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки,

представители территориальных управлений СБУ, ГБР, Национальной полиции, районных ТЦК,

главы районных военных администраций и общин региона.

Мобилизация в Украине

Как сообщал Главред, в Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочку. Изменены критерии определения критически важных предприятий и работников, которых можно забронировать и предоставить им отсрочку от мобилизации.

Также ранее сообщалось, что Раде предлагают разрешить мужчинам отказываться от мобилизации. Нардеп предлагает мобилизовать только "мотивированных патриотов", а граждан, которые не желают воевать – привлекать к работе на экономику.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский недавно заговорил об усилении мобилизации. Военное командование просит, чтобы им предоставили возможность мобилизовать больше людей. Однако Зеленский отметил, что об этом пока рано говорить.

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