"Бог помог": военный рассказал, как чудом спасся во время атаки на Чернигов

Воина спасло то, что он успел спуститься на первый этаж всего за минуту до того, как произошла коварная атака захватчиков.

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Военный рассказал, как чудом спасся во время атаки на Чернигов / Колаж: Главред, фото: Facebook Валерия Боровика, скриншот из видео

В субботу, 19 августа, страна-агрессор Россия совершила очередной акт террора, нанеся удар по центру Чернигова. Этот удар произошел в самом сердце Чернигова. Мишенью россиян оказался драмтеатр, который расположен на Красной площади – центральной площади города.

В результате российской ракетной атаки пострадал военнослужащий Валерий Боровик, который рассказал, как чудом спасся. Об этом боец рассказал на своей странице в Facebook.

Как отметил Валерий Боровик, его спасло то, что он успел спуститься на первый этаж всего за минуту до того, как произошла коварная атака захватчиков.

видео дня

"Просто Бог помог: за минуту до прямого попадания спустился со второго этажа на первый. На втором остался парень из техников театра. Пожалуй.... Не буду пока делать выводы, но второго этажа фактически уже нет. Нас спасло лишь добротное перекрытие между первым и вторым этажом", - отметил военный.

Украинский защитник подчеркнул, что российских военных преступников обязательно настигнет возмездие: "Будем жить! Отплатим!"- написал он.

Ракетный удар по Чернигову

В субботу утром, 19 августа, страна-агрессор РФ ударила по центру Чернигова, а именно – по Драмтеатру. В результате есть погибшие и раненые. Вероятно, оккупанты применили баллистическую ракету.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Чернигову. По словам президента, ракета попала прямо по центру города: "Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и потерь. Есть погибшие, есть раненые. Мои соболезнования тем, кто потерял родных", - написал президент.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, поисково-спасательная операция в Чернигове завершена. В результате российского удара по центральной части города пострадало 136 человек. В частности, погибли семь человек. Ранения получили 129 человек, из которых 15 детей и 15 сотрудников полиции.

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