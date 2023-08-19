Зеленский о ракетном ударе по Чернигову: РФ должна проиграть, чтобы жизнь победила

Ракетный удар по центру Чернигова является причиной того, почему Украина объединяет мир против террористической Российской Федерации, заявил президент.

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Ракетный удар РФ по Чернигову прокомментировал Владимир Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Скриншот, ОП

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Чернигову, который 19 августа нанесла страна-агрессор Россия. По словам президента, ракета ударила прямо по центру города. Есть погибшие и раненые.

"Вот что такое соседство с террористическим государством, вот против чего мы объединяем весь мир. Российская ракета попала прямо в центр города, в наш Чернигов. Площадь, политехника, театр. Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и потерь. Есть погибшие, есть раненые. Мои соболезнования тем, кто потерял родных", - написал президент в Telegram-канале.

По словам Зеленского, сейчас на месте трагедии работают спасатели, правоохранители и медики.

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Президент добавил, что Украина сделает все для консолидации мира против российского террора и защиты украинцев.

"Россия должна проиграть в этой войне, чтобы жизнь победила", - добавил глава государства и опубликовал кадры с места ракетного удара по Чернигову.

Последствия ракетного удара РФ по Чернигову / скриншот

Ракетный удар по Чернигову

Мощные взрывы в центре Чернигова прогремели в субботу утром, 19 августа. В результате есть погибшие и раненые.

Об ударе российских оккупантов сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус. Вероятно, РФ применила баллистическую ракету.

В сети публикуют кадры с места "прилета". Момент удара попал на видео жителей города - смотрите видео:

Последствия ракетного удара по Чернигову / скриншот

По состоянию на 13:00 известно о 42 пострадавших в результате российского удара по Драмтеатру в Чернигове. Погибли 5 человек, сообщили в МВД.

Травмированы 37 человек, среди которых 11 детей. Всем оказывается медицинская помощь.

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