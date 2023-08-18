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Внезапные смерти генералов РФ: в ГУР рассказали об интригах внутри Кремля

Алина Дембицкая
18 августа 2023, 23:00
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Как отметил представитель ГУР, среди российского генералитета скоро будут выявлять предателей.
Внезапные смерти генералов РФ: в ГУР рассказали об интригах внутри Кремля
В ГУР рассказали об интригах внутри Кремля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

В интересах укрепления своего диктаторского режима Кремль активно ведет поиски лиц, которых можно определить как "ответственных" за провалы во время войны в Украине. Эта инициатива стала причиной внезапных случаев смерти среди российского военного руководства. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Как отметил представитель ГУР, среди российского генералитета также будут выявлять предателей.

"Возможно, даже, по старой сталинской традиции, кто-то завтра из этих генералов признается в работе на английскую разведку или на украинскую разведку, или в работе на украинское националистическое подполье", - предположил Юсов.

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Он отметил, что в Кремле происходят "классические интриги внутри диктаторского режима, который сам себя поедает". В РФ ищут крайних за провалы, за невыполненные обещания, за огромные потери в живой силе и технике, за падение в экономике.

"И крайними в этой ситуации выглядят сегодня именно кадровые военные. То есть не те, кто принимал преступные политические решения, не те, кто получали от этого определенную выгоду, и даже зарабатывали на этой кровавой войне, не пропагандисты, не те, кто обслуживал режим Путина или носил за ним чемоданчик", - отметил Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что в российской истории уже был определенный ряд подобных ситуаций, однако поражает тот факт, что военные руководители РФ на данный момент допускают такое с собой.

Как сообщал Главред, в июле в Бердянске ликвидировали топ-генерала армии Путина. Так, в Запорожской области в оккупированном Бердянске в отеле, который захватила Россия и поселила военное руководство оккупационной армии, в ночь на 11 июля прогремели взрывы. Предварительно там погиб оккупационный генерал Олег Цоков.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франко. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200" стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза.

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