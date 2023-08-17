Кассетные снаряды в действии: ВСУ продвигаются вперед и выбивают оккупантов - CNN

По данным издания, украинские морские пехотинцы второй раз за две недели продвинулись на юго-восточных рубежах фронта.

https://glavred.info/ukraine/kassetnye-snaryady-v-deystvii-vsu-prodvigayutsya-vpered-i-vybivayut-okkupantov-cnn-10493983.html Ссылка скопирована

ВСУ продвигаются вперед и выбивают оккупантов / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр имени Владимира Мономаха, ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого

Контрнаступление Вооруженных сил Украины постепенно продвигается вперед благодаря использованию кассетных боеприпасов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух неназванных экспертов по оружию.

По данным издания, украинские морские пехотинцы второй раз за две недели продвинулись на юго-восточных рубежах фронта к ключевому портовому городу Мариуполю. Кроме того, во время деоккупации поселка Урожайное Донецкой области украинские военные, вероятно, использовали американские кассетные боеприпасы.

Как доказательство, издание указывает на появление кадров с беспилотника, на которых видно, как десятки российских оккупантов бегут на юг села Урожайное. По словам двух экспертов по вооружениям, которые изучили эти видеозаписи, вероятнее всего, россияне были обстреляны кассетными боеприпасами.

видео дня

Отмечается, что украинские военные подтвердили применение американского оружия, но отказались разглашать конкретные детали.

"CNN не смогла подтвердить, что устройства, идентифицированные экспертами как вероятные кассетные боеприпасы на видео с Урожайного, являются оружием, поставляемым США. Считается, что Украина изготовила несколько подобных устройств, которые могут использоваться на фронте", - пишет издание.

Передача кассетных боеприпасов Украине

Президент США Джо Байден заявил, что кассетные боеприпасы призваны обеспечить успех украинского контрнаступления. Вместе с тем, глава Белого дома подчеркнул, что решение передать Украине кассетные боеприпасы далось ему очень тяжело, но украинцам они нужны.

20 июля издание The Washington Post писало, что Вооруженные силы Украины начали применять против оккупантов предоставленные американскими партнерами кассетные боеприпасы. Их применили, в частности, на юго-востоке государства, чтобы разрушить российские позиции, которые замедлили летнее наступление Украины.

До того руководитель Минобороны Украины Резников рассказал о мощном оружии для ВСУ и отметил, что "кассетные боеприпасы изменят правила игры".

Недавно власти уже прислали в Минобороны США (Пентагон) отчет о том, как ВСУ используют кассетные боеприпасы, которые были предоставлены американской армией. Отчет включал в себя и количество выпущенных снарядов, и количество уничтоженных российских объектов.

Вас может заинтересовать: